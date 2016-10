Karilaid: Reformierakonna peasekretäri rünnak oli piinlik

«Ühelt poolt tuleb Reformierakonna heitlikkust mõista, sest nad jäid ilma nii kindlana tundunud presidendi ametikohast. Veelgi enam, ka koalitsioonipartnerid on asunud üha julgemalt peaministriparteid kritiseerima,» ütles Karilaid, kelle sõnul teeb see Reformierakonna esimehe Taavi Rõivase ja tema toetajad närviliseks, sest ohustab nende niigi habrast positsiooni.

Tema hinnangul näitab partei auesimehe avalik rahulolematus oma erakonnaga ning sellele järgnenud peasekretäri piinlik rünnak seda, kui pingul on reformierakondlaste närvid. «Reformierakonna peasekretäri [Reimo] Nebokati rünnak Kallase ja Keskerakonna suunas Kremli ja saja muu surmapatuga ei ole tõsiselt võetav. Selle vana plaadi pealepanek ilmestab selgelt kriisi ulatust ning peataolekut kogu erakonnas,» ütles ta pressiteates.

Karilaid märkis, et pingeid Reformierakonnas kerib üles ka Keskerakonna siseelu, sest ühtegi alternatiivset koalitsiooni ilma Keskerakonnata teha ei saa. «Pole mingi saladus, et Reformierakonnas ning tegelikult kogu valitsuses jälgitakse äärmise tähelepanelikkusega seda, millise hoo saab sisse Keskerakond erakorralise kongressi järgselt,» lausus ta.

Rääkides koostööst Rõivase juhitud Reformierakonnaga, ütles Karilaid, et «peatselt on üha rohkem neid, kes peavad keeruliseks teha koostööd Rõivase nelja sidruni lipu all, mis on saanud valitsuse korruptsiooni sümboliks». Ta ennustas ka, et Reformierakonna arveteklaarimine jätkub veel kuid.

Pärast seda, kui Kallas oli Äripäevale antud intervjuus Reformierakonda kritiseerinud, teatas Reformierakonna peasekretär, et mõistab inimlikult, et Kallas on kibestunud, et ta ei saanud presidendiks. «Ütleme siis nii, nagu asjad on – see oleks olnud võimalik vaid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonnaga koostöös. Savisaarega oleme koostöö välistanud 2007. aastast. Pronksiöödel tegi tema oma valiku ja see ei olnud Eesti-meelne,» märkis Nebokat eile ja lisas, et ometigi ihaldab keegi pidevalt sõprust Kremli-meelsuse esindajaga, nimetades seda rahulolematuseks erakonna juhtimisega.