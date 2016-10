Savisaare katse kongressi asukohta muuta esialgu luhtus

Savisaar alustas oma kõnet mõttega, et Keskerakonna jaoks on ülimalt oluline säilitada erakonna iseseisvus – palju räägitakse, kellele tuleks meele järele olla, kas meeldida rohkem Isamaa ja Res Publica Liidule või olla Konservatiivse Rahvaerakonna soosingus, märkis Savisaar.

«Teeme ühe asja selgeks, kõige tähtsam on erakondadele antud hääled. Meie olemise alus on valijate antud toetus ja kõik muu tuleb pärast. Kui me tahame valida Keskerakonnale juhti, nagu valiti Eestile president, siis võiksime ju kutsuda kohale Eiki Nestori, kes kutsuks kokku vanematekogu, ja erakonna juht saaks paika,» rääkis Savisaar, kelle sõnul oleks aga see oma näo kaotamine. «Ja seda mängu ma kaasa ei mängi.»

Ta avaldas kahetsust, et Keskerakond on pikka aega tegelenud vaid siseasjadega ning samal ajal on fraktsiooni hääl jäänud väga vaikseks. Savisaare sõnul jäi ta nõusse erakonna erakorralise kongressi korraldamisega, sest leidis, et sellele vastu seismine poleks olnud seda väärt. Aga kui kongress tuleb erakorraline, siis peab see ka sisult olema erakorraline ning oluline on, et kongress tuleks demokratlik, rõhutas Savisaar.

«Palju on räägitud, et erakonnas peaksid kaduma leerid. Sellel saavutamiseks tuleb alustada kongressist,» ütles Savisaar, vihjates asjaolule, et kongressil peaksid saama osaleda kõik Keskerakonna liikmed. «Ma ei usu, et kohale tuleb 15 000 liiget, arvan, et tuleb kolm-neli korda vähem, kuid kõik peavad saama osaleda, kui nad tahavad seda,» märkis Savisaar.

Ta lisas, et nii suure ürituse korraldamine oleks logistiliselt kõige otstarbekam just Tallinnas ning Paide, kuhu mahuks ära vaid 1000 inimest, pole hea paik. «Oleme teinud julgeid ja uusi asju, see ongi meie nägu,» julgustas Savisaar korraldama kõigile liikmetele avatud kongressi.

«Teen ettepaneku panna suure kongressi korraldamine volikogus hääletamisele,» üllatas Savisaar laupäeval Keskerakonna volikogu. Volikogu juht Kalev Kalle ütles seepeale, et päevakorra järgi ei saa siiski kohe hääletust korraldada.

«Võtan teadmiseks, et erakonna esimehe ettepanekut ei võetud arvesse,» lisas seepeale Savisaar ja lõpetas kõne.