«See oht [et Savisaar teeb oma konkureeriva nimekirja] on pärast tänast volikogu väga suur,» ütles Ernits Postimehele. Laupäevasel volikogul näitas nimelt hääletus volikogu uue esimehe üle veenvalt, et Savisaare toetajaskond kuivab aina rohkem kokku ning Savisaare sõnal ja tahtmisel on üha vähem kaalu. Jõudude vahekord viitab selgelt sellele, et 5. novembril toimuval erakorralisel kongressil saab Keskerakond endale uue esimehe.

Simson-Ratas-Repsi leeri esindav Kersti Sarapuu sai nimelt volikogu esimehe valimistel 106 häält ehk kaks kolmandikku volikogu liikmete häältest. Savisaare leeri esindav Peeter Ernits sai 51 häält.

«Nüüd on tulemas midagi täiesti ootamatut,» nentis Ernits tulemuste selgumise järel. «Leppimise sild murti täna ära. Nüüd on Eesti suurima erakonna lõhenemine paratamatu ja võimu kaotamine Tallinnas samuti. Seega ma ei ole kohe sugugi kindel, et Savisaar kandideerib sügisel kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas.»

Ernits märkis, et ta ei saa veel kommenteerida, kas Savisaar ise on selgelt välja käinud lubaduse luua oma nimekiri valimisteks, kuid ütles, et Savisaarele väga lähedal seisva isikuna julgeb ta selle plaani välja käia. Ernits lisas, et omavahel on kaalutud lisaks ka võimalust, et Savisaar loob uue erakonna.

Keskerakonna fraktsiooni liige ja endine Tallinna volikogu esimees Toomas Vitsut märkis, et peab täiesti usutavaks plaani, et Savisaar sügisel Keskerakonna vastu oma nimekirjaga kandideerib.

Seda muidugi juhul, kui Savisaar kolme nädala pärast erakorralisel kongressil erakonna juhi koha kaotab. «Arvestades tema isikut, siis mina ei välista, et ta võib välja tulla oma nimekirjaga Tallinnas,» nentis Vitsut.

Vitsut märkis, et selline avaldus on Savisaare leeri järjekordne katse erakonnale survet avaldada enne erakorralist kongressi.

Vitsut lisas, et Keskerakonnas on olnud aastaid tava, et kohalikel valimistel kandideerivad erakonna liikmed Keskerakonna nimekirjas või ei kandideeri üldse. Selle on iga kord valimistel eel välja öelnud ka juhatus või volikogu. Kui keegi on selle reegli vastu eksinud – ja tavaliselt igal kohalikel valimistel seda ikka juhtub – on reeglite rikkujad Savisaare eestvedamisel erakonnast seni alati välja visatud.

Võimalust, et Savisaar uue erakonna looks, peab Vitsut ebarealistlikuks. «Uus erakond nõuaks üsna palju raha ja isiklikku panust, ma ei pea seda reaalseks,» nentis Vitsut.

Edgar Savisaar ise Postimehega rääkida ei soovinud. «Olen täna juba kolm intervjuud andnud, aitab küll,» ütles ta.