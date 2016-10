Laupäevasel volikogul pidas juhatuse liige Taavi Aas ettekande olukorrast, mis valitseb erakonnas seoses endise peasekretäri Priit Toobali antud garatiikirjadega. Aas tõi välja kuupäevad, mis mille järel toimus, ja faktid, mida kinnitavad dokumendid.

Fakt on, et Midfield OÜ hagi/nõue saabus Keskerakonda juuli lõpus, kuid tollane peasekretär Oudekki Loone jättis erakonna juhatuse sellest teavitamata. Ka revisjonikomisjonile jagas Loone esialgu valeinfot.

Edgar Savisaar kinnitas volikogu ees, et tema ei teadnud garantiikirjadest ja need on antud tema selja taga, ütles garantiikirjade analüüsimiseks loodud töörühma juht Taavi Aas.

Keskerakonna fraktsiooni liige, riigikogulane Toomas Vitsut märkis, et Savisaar mitte ainult ei distantseerinud ennast, vaid süüdistas aktiivselt oma peamist endist kaastöötajat Priit Toobalit.

Vitsut märkis, et eks see annab aimu, kuidas Savisaar käitub nendega, kes talle ustavad on.

Vitsut lisas, et võimalus, et Savisaar garantiikirjadest ei teadnud, on erakonna juhtumisstiili arvestades äärmiselt vähetõenäoline. «Naeruväärne,» täpsustas Vitsut.

Priit Toobalit volikogu ees ennast kaitsmas ei olnud.

Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal allkirjastas kaks garantiikirja Paavo Pettai firmale Midfield 2014. aasta detsembris.

Kohus seadis septembris Keskerakonna Toompeal asuvale peakontorile Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjade katteks hüpoteegi.

Harju maakohus rahuldas 15. septembril Midfield OÜ arbitraažkohtusse esitatud hagi tagamise taotluse. Hagi tagamiseks on kohus nõustunud seadma Toom-Rüütli 3/5 kinnistutele hüpoteegid kogusummas 800 680 eurot.

Garantiikirjade kogusumma on 730 000 eurot.