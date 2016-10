«Sellist haprust kahes suures erakonnas korraga ei ole varem olnud. Keskerakonna ja Reformierakonna sisemised heitlused on ohtlik värk,» ütles Ossinovski täna Tartus erakonna volikogu koosolekul peetud kõnes.

Tema sõnul valmistub Keskerakond juba paari nädala pärast pidama Edgar Savisaare poliitilisi matuseid. Ta märkis, et Keskerakonna uueks juhiks kandideeriva Jüri Ratase võit näib pärast eilset partei volikogu juba peaaegu kindel, ehkki erakonna juhtimise formaalne ülevõtmine on mõistagi alles esimene samm.

«Revolutsionäärid on ikka koondunud vihatud türanni vastu, lõiganud tal pea maha ning seejärel võimu jagades omavahel tülli läinud. Keskerakonna implosioon oleks sotsidele kahtlemata erakondlikult kasulik, aga Eestile tervikuna äärmiselt halb areng. Päriselt välistada seda muidugi ei saa,» rääkis ta.

Reformierakond peab leidma «uue Edgari»

Ossinovski märkis, et kuna Keskerakond on Savisaarest vabanemas, siis on Reformierakond muutunud murelikuks.

«Kirjutas ju kunagi Andrus Kivirähk tabavalt, et Reformierakonna tegelikuks auesimeheks ei ole mitte Siim Kallas, vaid Edgar Savisaar. Just Savisaare püsimine Keskerakonna eesotsas garanteerib Reformierakonnale Stenbocki võtmed. Kuidas küll järgmisi valimisi teha, kui Edgarit enam ei ole?! Seega: tuleb uus Edgar leida,» ütles ta.

Tema hinnangul on uueks Edgariks tõusmas Reformierakonna auesimees, äsjastel presidendivalimistel osalenud ja valimiste käigust pettunud Siim Kallas. «Kui Edgarit ei ole väljaspool erakonda, tuleb leida ta kas või omade seas. Reetur, kes, Keit Pentus-Rosimannust tsiteerides, laevanina ikka mutta lükkab, kui asjad näivad erakonna jaoks just päris heaks minevat,» lausus Ossinovski.

Selle följetoni juures on tema sõnul aga kolm kriitilist küsimust. Esiteks tõi ta esile, et üleeile Kallast teravalt kritiseerinud Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat oli erakonna juhatuse poolt määratud Kallase presidendimeeskonda. «Millise missiooniga töötas ta tegelikult? Oli tema ülesandeks Kallas presidendiks teha või hoopis põhja lasta?» rääkis Ossinovski.

Teiseks küsis ta, kuidas saab Reformierakond teatada, et inimene, keda kaks aastat tagasi pakuti Eestile peaministriks ning kuu aega tagasi presidendiks, on tegelikult Kremli agent. «Kui paljud reformierakondlased siis tegelikult Siim Kallase poolt valijameeste kogus hääletasid?» küsis ta.

Kolmas küsimus on Ossinovski sõnul see, mida ütleb taoline laimav rünnak oma auesimehe vastu Reformierakonna sisemise olukorra kohta. «Ma saan aru juhtide pettumusest, et presidendivalimiste eduseis totaalselt maha mängiti. See on kindlasti valus. Ent kui sellises olukorras orkestreerib erakonna juhtkond koordineeritult maitsetu lojaalsusrünnaku oma presidendikandidaadi vastu, on seis päris räbal. Kui emotsioonid nõnda ratsionaalsusest üle sõidavad, näib peataolek peaministrierakonnas tõsisem, kui võis arvata,» ütles SDE esimees erakonna volikogul.

Vabaerakond on lootusi petnud, Helmet toetavad internetitrollid

Ossinovski puudutas oma kõnes põgusalt ka Vabaerakonda ja Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE). Ta märkis, et kui Vabaerakond pea kaks aastat tagasi poliitikasse tuli, lubasid nad teha uutmoodi ja paremini ning paljud SDE toetajad uskusid ja valisid neid.

«Tänaseks on nad muidugi pettunud, sest Vabaerakond leidis oma konservatiivse maailmavaate kuskile IRLi, EKRE ja Reformierakonna vahele litsutuna. Nukram on muidugi see, et kahjuks ei ole nad suutnud anda Eesti poliitikale absoluutselt mitte midagi peale täiendava teatraalsuse. Muuseas, nende abiga oleks jätkuvasti võimalik teha ära kooseluseaduse rakendussätted, aga selleks ei ole neil julgust,» lausus Ossinovski.

EKRE on tema sõnul huvitavam näide. «Ehkki agraarses kastmes serveeritud proto-natsistlik ideoloogia on kahtlemata ohtlik segu Eesti ühiskonnale ja demokraatiale, on neil sotsiaalpsühholoogiline funktsioon olemas. Viimase kahe aasta jooksul on nad olnud just selleks ventiiliks, mille kaudu suur osa meie kaasmaalasi on oma mustemaid mõtteid ja suurimaid hirme välja elanud,» ütles ta.

Tema sõnul oli see inetu, samas on hea meel, et nüüd on need suuresti välja elatud. «Presidendivalimised näitasid, et Mart Helme poolt hääletavad siiski valdavalt internetitrollid, mitte Eesti inimesed. Viimaseid oli valimiskogus 16,» lisas SDE juht.