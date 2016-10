Video: jalgpall ja võitlus surmani ehk vaata, mis toimus MängudeÖÖ-l

Kui Postimehe reporter kella 21 paiku kohale jõudis, olid romantilised komöödiad ammu läbi ning saalid täis noormehi, kes jälgisid pingsalt, kuidas kinoekraanidel sibavad FIFA 17 ja NBA 2K17 tegelased ning Mortal Kombat XL võistlustel üksteise ajusid sillutisele laotatakse.

Need, kes suurel ekraanil võistelda ei tahtnud, said kätt proovida mängudega Hearthstone, Rocket League, Killer Instinct, Forza Horizon 3 ning Tetris. Samuti sai kuulda loenguid mängutööstusest, näha Eesti uusimaid indie-mänge ja nagu sellest vähe oleks, oli kõigile kasutamiseks ka hulk arvuteid, kus huvilised said proovida, kas näiteks Mafia III või GTA 5 ikka on oma hinda väärt.

Kui püüda välja valida öö naela, siis tuleb esiteks ära mainida elukutseliste jalkakommentaatorite asjatundlike selgituste saatel toimunud FIFA turniir. Teiseks hakkasid silma mõned noored, kes olid end riietanud videomängude tegelaste järgi. Näiteks liikus rahva hulgas ringi kaks Agent 47-t mängust Hitman.

Kõige vingem oli aga virtuaalreaalsus. Pärast vastava peaseadme pähe panemist oli ühtäkki minu ümber kindlus, mida pidin mustade mehikeste eest vibuga kaitsma. Tõsi, see ei olnud just Versailles ja mehikesed olid, noh, lihtsalt mustad, aga kui virtuaalreaalsus ristata mõne GTA stiilis mänguga, siis... Igatahes on, mida oodata!