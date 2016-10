Vabaerakond teatas, et on valmis osalema nii peaminister Taavi Rõivase umbusaldamisel kui ka sellele järgneva poliitilise olukorra lahendamisel, kui umbusaldusavaldus saab riigikogu koosseisu enamuse toetuse.

«Me näeme umbusaldusavalduse põhjusena ebaõnnestumisi maksu- ja majanduskeskkonna muutmisel, haldusreformi läbiviimisel, parvlaevanduse korraldamisel, samuti sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikkusega seotud probleemide ignoreerimist,» ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Vabaerakonna meelest pole sotsiaaldemokraatidel ja IRLil põhjust Taavi Rõivase mittemidagitegemise valitsusega kauem kaasa minna. «Ootame ka neilt otsustavust,» ütles Herkel.

Umbusaldusavalduse ettevalmistamisel oleks Vabaerakond valmis väiksemate koalitsioonipartnerite esindajatele pisut mõtlemisaega andma, mistõttu umbusalduse kiirkorras menetlusse andmine ei pruugi Vabaerakonna esimehe meelest olla väga praktiline.

«Mis puutub uue võimuliidu võimalikku moodustamisse, siis selleks võivad tekkida senisest paremad eeldused, kui Keskerakonnas toimub esimehe vahetus. Meie oleme valmis kaitsma selles protsessis oma põhimõtteid ega välista partnerina kedagi,» ütles Herkel.

«Saades aru vajadusest anda puhkust Reformierakonnale, kes on pika valitsuses olemisega enda täielikult ammendanud, kutsume ülejäänud partnereid koostööle, kus keegi ei välista kedagi. Meil poleks midagi selle vastu, kui isegi EKRE ja sotsiaaldemokraadid suurema eesmärgi nimel ühte valitsusse mahuksid,» lisas Vabaerakonna esimees.

EKRE fraktsiooni esimees Mart Helme sõnul peeti täna keskfraktsiooni esimehe Kadri Simsoniga nõu. Koosoleku sisu oli tema selgitusel täpsustamine, mida konkreetselt EKRE fraktsioon omalt poolt peaministrile ette heidab. «Täpsustada seda, mis on need asjad, mis on tagasikutsumise väärilised. Me panime enda ettepanekud lauale,» ütles Helme.

Eesmärgiks seati kõigi opositsioonisaadikute allkirjade saamine umbusaldusavaldusele. Kas toetust loodetakse saada ka IRList ja sotsiaaldemokraatidelt? «Mina ei ole seda toetust käinud küsimas, aga kindlasti me hakkame neil nööpi keerutama jah. Me ei forsseeri protsessi, vaid me ikkagi sooviksime valitsust vahetada,» rääkis Helme. Millal avalduse esitamiseni jõutakse, pole Helme sõnul veel selge.

«Hetkel tegeleme koos Vabaerakonna ja EKRE fraktsioonide juhtidega peaministri umbusaldusavalduse teksti koostamisega,» ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ERRi uudisteportaalile.

«Loomulikult on igal fraktsioonil lisaks paljudele kokkulangevustele peaministri puudujääkide osas ka eripäraseid etteheiteid. Seega võtame aja, et kõik saaksid avaldusele täiendusi teha ning et seeläbi liituks sellega võimalikult palju rahvasaadikuid,» ütles Simson.

Peaministri umbusaldamise läbiminekuks on riigikogus vaja saada 51 häält.