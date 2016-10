10 olulist uudist, mida võiksid teada

Priit Toobal Savisaare süüdistustest: igaüks räägib seda, mida tahab rääkida

Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare laupäeval volikogu ees tehtud süüdistustele talle aastaid lojaalseks kaasvõitlejaks olnud peasekretärile, et see sai garantiikirju andes tema selja taga hakkama rumalusega, vastas Priit Toobal, et igaüks räägib seda, mida ta tahab rääkida.