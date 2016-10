Finantskontrolli osakonna hinnangul on EAS-i otsus palju tähelepanu pälvinud, mistõttu viivad nad läbi «nõuandva töö». Selle eesmärk on hinnata EAS-i toetuse abikõlblikkust ja ning võtta seisukoht, kas 190 392 eurosest toetusest 10 protsendi suurune tagasinõue on seaduslik, selgub ministeeriumi kirjast.

«Nõuandva töö eesmärgiks ei ole anda hinnang projekti raames deklareeritud kulude ja arvete abikõlblikkusele,» märgib finantskontrolli osakond.

Vastava auditi läbiviimiseks tahab ministeerium EAS-ilt esimesel võimalusel kõiki dokumente, mis puudutavad president Ilvese ettevõttele Ermamaa antud toetust. See hõlmab nii toetuse taotlust, toetuse saaja avaldusi kui ka kõiki EAS-i otsuseid selle projekti kohta.

Lisaks ootab ministeeriumilt EAS-ilt ka kõiki teisi tagasinõude otsuseid, mis samal perioodil tehti.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir teatas eelmisel reedel samuti, et andis EAS-i nõukogule korralduse teha Ermamaale antud toetuse suhtes audit.

EAS teatas hiljuti, et esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot pärast OÜ Ermamaa osaniku Toomas Hendrik Ilvese kirjalikku avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud. See on aga vaid 10 protsenti summast, mille ta kunagi toetuseks sai.