Kui viimastel päevadel on palju räägitud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 190 392 euro suurusest toetusest Ärma talule, siis on Ilves investeerinud talu ülesehitamisse kordi suuremaid summasid oma raha. Ilves on panustanud Ärma talusse oma raha kokku ligi 670 000 eurot, sellest 155 000 eurot oma säästusid, umbes 200 000 eurot oma sissetulekust europarlamendi liikmena aastatel 2004-2006, eraisikuna 2001. aastal võetud laenust 107 000 eurot ning 2005. aastal OÜ Ermamaa võetud laenust 211 000 eurot.

EASi toetust kasutati selleks, et talust teha majutusasutus – sisustati numbritoad majutusasutusele sobival moel, loodi konverentsisaal ja bussiparkla. Ilvese meeskond rõhutab, et neid kulutusi ei oleks tehtud, kui talu korrastamisel ei oleks olnud eesmärk külalistemaja loomine.

Praeguseks on Ilves tagastanud või kinni maksnud kõik, mis Ärma talus olnust kuulus presidendi kantseleile.

1991 – Toomas Hendrik Ilves saab tagasi oma esivanemate talu Viljandi maakonnas Abja vallas Veskimäe külas. 82 hektari suurune majapidamine on kuulunud Ilveste suguvõsale alates 1763. aastast.

1991–2005 – Toomas Hendrik Ilves taastab järk-järgult oma kodutalu hooneid.

2002 – Eestis visiidil käinud Euroopa Liidu (EL) laienemisvolinik Günter Verheugen kirjutab esimese sissekande Ärma talu külalisteraamatusse: «Loodan, et sellest talust saab euroopaliku Eesti taassünni sümbol.»

Mai 2004 – Eesti ELiga ühinemise päeval käib meediast läbi uudis, et endine välisminister Toomas Hendrik Ilves algatas oma kodutalus Ärmal europargi rajamise. Ilves kutsus oma kodutallu Suurbritannia, Saksamaa, Taani, Hollandi, Itaalia, Portugali ja Austria suursaadiku, kes istutasid Ärmale puud.

28. november 2005 – OÜ Ermamaa esitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) taotluse saada toetust Ärma tallu turismitalu rajamiseks ELi struktuurifondide turismivaldkonna vahenditest.

13. märts 2006 – EAS rahuldab taotluse ja eraldab Ärma tallu turismitalu rajamiseks 2 979 000 krooni ehk 190 392 eurot.

Märts 2006 – august 2007 – OÜ Ermamaa täidab toetuse saamise tingimusi ja peab Ärmal turismitalu.

23. september 2006 – valimiskogu valib Toomas Hendrik Ilvese 174 häälega presidendiks.

September 2006 – julgestuspolitsei teatab, et on võtnud seoses Toomas Hendrik Ilvese presidendiks valimisega kaitse alla uue objekti – Ilvesele kuuluva Ärma talu.

9. oktoober 2006 – Toomas Hendrik Ilves annab ametivande ja asub presidendiametisse.

2007 – Ärma talu ehituse peatöövõtja Aus Invest pankrotistub. Mitu alltöövõtjat esitab kohtusse hagi, et saada OÜ Ermamaalt kätte Aus Investilt saamata jäänud raha. Kuna OÜ Ermamaa tasus aga peatöövõtjale kõik arved, ei pea kohus hagisid OÜ Ermamaa vastu põhjendatuks. Mitu firmat loobub ise hagist.

23. veebruar 2007 – Viljandimaa Abja vald annab Ärma talule valla parima talumajapidamise tiitli.

Juuni 2007 – presidendi kantselei teatab, et otsib võimalust, kuidas siduda Ärma talu Ilvese presidendiametiga, kuna talu äriplaani ja presidendiameti julgeolekunõuete ühitamisele ei ole seni lahendust leitud. Kui külalistemajas on kasvõi üks klient, ei tohi president turvakaalutlustel seal elada.

31. juuli 2007 – siiani kõigile soovijatele majutusteenust pakkunud Ärma talu külalistemaja hakkab edaspidi kasutama ainult president, kes võtab selle oma ametiajaks rendile. Presidendi kantselei teatab, et OÜ Ermamaa jätkab siiski tegevust ning kuni presidendi ametiaja lõppemiseni on külalistemajal vaid üks klient, Toomas Hendrik Ilves, kes tasub rendi oma isiklikust palgast. Presidendi kantselei ei hakka käsitlema Ärma talu presidendi residentsina, vaid see on presidendi kodu, kus ta elab töökohustustest vabal ajal.

6. november 2007 – OÜ Ermamaa juht Evelin Ilves esitab EASile taotluse muuta äriplaani, mille järgi peatatakse majutusteenuse pakkumine avalikkusele kuni presidendi ametiaja lõpuni.

20. november 2007 – EASi juhatus rahuldab OÜ Ermamaa taotluse äriplaani muutmiseks. EAS märkis otsuses, et OÜ Ermamaa on projektis kirjeldatud tegevused teinud vastavalt ajagraafikule ja kvaliteedile, samuti on presidendi institutsioon lisanud keskusele ja piirkonnale väärtust, mis suurendab projekti laiemat mõju ka pärast presidendi ametiaja lõppu.

22. november 2007 – presidendi kantselei avalikustab, et president Toomas Hendrik Ilves maksab Ärma talu külalistemaja kasutamise eest OÜ-le Ermamaa iga kuu 20 000 krooni, millele lisandub käibemaks.

2007 – Ärma talu ülalpidamiseks kulub 1 109 278 krooni. Kuna presidendi ametihüveseadus lubab ametikodu ülalpidamise kinni maksta riigi rahaga, siis seda Toomas Hendrik Ilves ka teeb. Õhtuleht kirjutab, et Ilvese presidendiaja lõpuni on palgatud Ärmale kolm töölist: perenaine ja kaks sulast.

2008 – Ärma talule kulub riigil 1 022 992 krooni, mis sisaldab kõiki majapidamis- ja personalikulusid. Toomas Hendrik Ilves maksab talus elamise eest OÜ-le Ermamaa 240 000 krooni ehk 20 000 krooni kuus.

2009 – Ärma talule kulub riigil 842 415 kooni, summa sisaldab kõiki majapidamis- ja personalikulusid. Toomas Hendrik Ilves maksab iga kuu Ärma talus elamise eest OÜ-le Ermamaa 20 000 krooni.

2010 – Ärma talule kulub riigil 999 506 krooni, summa sisaldab kõiki majapidamis- ja personalikulusid. Presidendi kantselei põhjendas ülalpidamiskulude suurenemist külma talvega, mis suurendas küttearveid, samuti videovalvesüsteemi väljavahetamisega, kuna pikne viis selle osaliselt rivist välja. OÜ Ermamaa käive oli 2010. aastal 201 000 krooni, millest 180 000 krooni moodustas renditulu ehk Toomas Hendrik Ilvese makstud igakuine renditasu.

2011 – Toomas Hendrik Ilves maksab OÜ-le Ermamaa talus elamise eest 11 497 eurot ehk 958 eurot kuus.

29. august 2011 – riigikogu valib Toomas Hendrik Ilvese 73 poolthäälega teiseks ametiajaks presidendiks.

26. oktoober 2011 – riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon on asunud kontrollima ka presidendi majanduslike huvide deklaratsiooni vastavust kinnistusraamatu andmetega. Komisjoni andmetel on tegu tavapärase kontrolliga.

7. november 2011 – riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon selgitab välja, et president Toomas Hendrik Ilvese deklaratsioonis oli Ärma talu kinnistunumbril viimane number vale. «See võis tehniliselt tuleneda teatud muutustest aegade jooksul kinnisturegistri enda numbrisüsteemis,» seletab komisjoni esimees Andres Anvelt. Samuti oli president jätnud märkimata hüpoteegi suuruse. Komisjon tõdeb, et deklaratsioonis avastatud vead on parandatud.

30. märts 2012 – EASi juhatus otsustab, et OÜ Ermamaa peab pärast Toomas Hendrik Ilvese ametiaja lõppu jätkama algse äriplaani elluviimist ehk pidama vähemalt 1. jaanuarist 2017 kuni 31. juulini 2020 Ärmal turismitalu. EAS otsustab, et juhul kui Ärmal turismitalu ei avata, peab OÜ Ermamaa tagastama saadud 190 392-eurosest toetusest kümme protsenti ehk 19 039 eurot. EAS põhjendab 10-protsendilist tagasimakse nõuet sellega, et Ilves on oma ametisoleku ajal võõrustanud Ärma talus arvukalt väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi.

2012 – OÜ Ermamaa käive oli 15 000 eurot, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest. Firma põhisissetuleks on jätkuvalt president Toomas Hendrik Ilvese makstav majutusteenus, mille eest ta maksis 11 500 eurot aastas ehk 958 eurot kuus. Presidendi kantselei kulutas 2012. aastal Ärma talu ülalpidamiseks 72 808 eurot.

2013 – presidendi kantselei kulutas Ärma talu ülalpidamiseks 64 846 eurot. Ilves maksis aastaga Ärma talus elamise eest renti 11 500 eurot ehk 958 eurot kuus.

2014 – Ilves maksis aastaga Ärma talus elamise eest renti 11 500 eurot ehk 958 eurot kuus.

17. aprill 2015 – president Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves teatavad, et lahutavad oma abielu, lahutus jõustub sama aasta 30 aprillil. Presidendi kantselei teatab, et Ärma talu jääb president Toomas Hendrik Ilvese ainuomandisse ning see jääb presidendi ametikoduks. Ühtlasi saab Toomas Hendrik Ilvesest OÜ Ermamaa ainuomanik.

10. oktoober 2016 – Kersti Kaljulaid annab riigikogu ees ametivande, sellega lõpeb Toomas Hendrik Ilvese kümneaastane ametiaeg presidendina.

12. oktoober 2016 – EAS nõuab OÜ-lt Ermamaa tagasi kümme protsenti 2006. aastal Euroopa Liidu struktuurifondidest eraldatud 190 392 eurost, mille OÜ Ermamaa sai Ärma talu arendamiseks turismitaluks. Tagasi nõutav summa on 19 039 eurot, mille Ilves kohe ka riigile tasub.

13. oktoober 2016 – EASi andmetest selgub, et EAS on nõudnud aastatel 2004–2006 välja makstud Euroopa Liidu turismimeetme toetusi tagasi neljal korral ning Ärma talu on nende seas ainus, millelt on tagasi nõutud vaid osa raha. Ülejäänud kolmelt on toetus nõutud tagasi täies mahus. EAS selgitab, et ülejäänud kolme tagasinõude puhul oli tegemist rikkumistega. Kahe projekti kuludokumendid ei vastanud nõuetele ja ühe projekti puhul jäi osa tegevusi ellu viimata.

14. oktoober 2016 – president Toomas Hendrik Ilves selgitab avalikkusele, et otsustas turismitalu pidamisest loobuda, kuna see valdkond on talle tundmatu ja ta ei oska seda teha. Ta lisab, et OÜ Ermamaa kuulus tema eksabikaasa Evelin Ilvesele ning turismitalu oli tema projekt.