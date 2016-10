10 olulist uudist, mida võiksid teada

Teadlased tegid selgeks, miks poetomatite maitse tihti plasti meenutab

Kui mõnikord on öelnud, et mõned poes müüdavad tomatid oleksid justkui plastist tehtud, siis on nende väide selles mõttes õigustatud, et tihtilugu ei ole poetomatitel tõesti värsket tugevat tomatist lõhna ega maitset, mis iseloomustab otse kasvuhoonest nopitud punavilju.