Reformierakonna juhatus arutab Kallasega lahkarvamusi järgmisel nädalal

«Päevakorras on võimalus küsida Siim Kallaselt tema Äripäeva artiklis öeldud väidete ja tema edasiste plaanide kohta,» teatas Reformierakonna pressiesindaja. Samuti arutab erakonna juhatus tema sõnul omavalitsuste tulubaasi muutmise ettepanekuid.

Lahkarvamuste arutamiseks tegi Reformierakonna juhatusele ettepaneku Kallas pärast seda, kui Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat oli teda Äripäevale antud intervjuu järel teravalt kritiseerinud.

Nebokat ütles, et mõistab inimlikult, et Kallas on kibestunud, et ei saanud presidendiks. «Ütleme siis nii, nagu asjad on – see oleks olnud võimalik vaid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonnaga koostöös. Savisaarega oleme koostöö välistanud 2007. aastast. Pronksiöödel tegi tema oma valiku ja see ei olnud Eesti-meelne,» märkis Nebokat reedel ja lisas, et ometigi ihaldab keegi pidevalt sõprust Kremli-meelsuse esindajaga, nimetades seda rahulolematuseks erakonna juhtimisega.

Kallas teatas vastuseks, et ei ole pettunud selles, et ei saanud presidendiks, vaid selles, kuidas president lõpuks ametisse pandi, ning nimetas tema süüdistamist Kremli-meelsuses ebatavaliseks. «Kas see oli mõeldud naljana? Kui ei, siis on tegemist erakordselt tõsise süüdistusega,» ütles ta ja lisas, et süüdistatav peab saama ennast kaitsta.

«Ka presidendivalimiste aspektid väärivad erakonnasisest arutelu. Sellest lähtuvalt teen ettepaneku arutada süüdistust minu Kremli-meelsuses ja muid lahkarvamusi erakonna juhatuses minu osavõtul niipea, kui võimalik,» teatas Kallas reede pärastlõunal.

Nebokat on hiljem täpsustanud, et nimetas Kremli-meelseks Edgar Savisaart.