«Vabariigi kodanike» asemel tuleb uus saade Urmas Vaino juhtimisel?

On teada, et Vaino ise osaleb ka neil koosolekuil, kus arutatakse, mida hakata peale teisipäeviti kell 20.05 eetrisse mineva saate televaatajaskonna, temaatika ja eetriajaga. Asjatundjate arvates ei saa «Vabariigi kodanikke» jätkata, sest pole kedagi, kes teeks saadet samamoodi nagu Rannamäe.

Praeguseks on enam-vähem kindel, et uus saade siiski tuleb, aga on veel vara öelda, millal see alustab ja kes hakkab seda juhtima. Vaino on lihtsalt üks nimedest, mida on ringis välja käidud.

«Töö käib, ideed ja küsimused on õhus ning ühel hetkel need vastused peavad tulema, aga praegu ei ole mitte midagi muutunud võrreldes sellega, mis ta oli paar päeva tagasi,» kommenteeris Vaino Postimehele.

Kui uus saade Vaino juhtimisel peaks siiski uuel aastal startima, siis tekib paratamatult küsimus, kas juba otsitakse ka uut «Terevisiooni» kaassaatejuhti Katrin Viirpalu kõrvale. «Ei oska kommenteerida. Saame sellest alles siis rääkida, kui kõik on selge,» rääkis hommikusaate produtsent Rait-Roland Veskemaa.