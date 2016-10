Ämaris baseeruva Saksa õhuturbeüksuse ülema Swen Jacobi sõnul oli NATO teadlik, et Vene õhujõududel on 6.-7. oktoobriks Soome lahele planeeritud õppus, kuid seda ei osanud keegi oodata, et õhupiirile lähenevaid lennukeid tuleb minna tuvastama iga pooleteise tunni järel, kirjutab Verkkouutiset.

«Nad panid meie kiirreageerimisvõimekuse ikka ja jälle proovile, üks lennuk tuli teise järel. Pidime ikka ja jälle Ämarist õhku tõusma. See oli väljakutse, aga meil oli piisavalt ressursse ja suurepäraseid tehnikuid, kes hoidsid lennukid stardivalmis kogu ajal,» kirjeldas Jacob oktoobri esimesel nädalal Ämaris valitsevat olukorda.

Jacobi sõnul ta ei tea, kas venelaste õppuse eesmärk oli teha kindlaks, kuidas suudavad NATO ja Soome hävitajad samaaegselt reageerida. «Igal juhul said nad vastuse, et me suudame seda,» rääkis ta. Saksa õhuturbemissiooni ülem peab venelaste õppus väga veidraks. «Lennuki lendasid rahvusvahelistesse vetesse, siis tagasi, uuesti rahvusvaheluistesse vetesse ja uuesti koju. Ma ei tea, mis tüüpi õppus see võis olla, meie taolisi õppusi küll ei korralda,» nentis ta.

Kokku käisid Saksa hävitajad 6. oktoobri pärastlõunast 7. oktoobri pärastlõunani tuvastamas kümmet vene lennukit, mõnda neist tuli tuvastada mitu korda järjest. Enamasti oli tegemist hävitajatega SU-27, kuid paar õhusõidukit olid ka sõjaväe transpordilennukid.

«Hea asi on see, et me käisime kõiki lennukeid tuvastamas ja saime nad kõik ka kätte. Tihedam aeg oli neljapäeva ja reede pärastlõuna, reede hommikul oli veidi rahulikum,» meenutas ta.

Üksuse ülem Swen Jacob oli valmis ka ise hävitajal õhku tõusma Vene lennukit tuvastama. Tal oli piloodi ülikond seljas ja oleks tema valvekord lõppenud kaks minutit hiljem, olekski ta pidanud ka tema hävitajaga õhku tõusma.

Jacob ei osanud öelda, mitu potentsiaalset Eesti õhupiiri rikkumist selle õppuse raames ette võis tulla. Saksa õhuturvajad ühtegi õhupiiririkkumist ei registreerinud. Soome õhupiiri rikuti neljapäeval kell 16.43 ja 21.33.

Ämari lennuväljal on praegu õhuturbemissioonil Saksamaa Luftwaffe õhuväelased, kes kasutavad oma missiooniks nelja Eurofighter-tüüpi hävitajat.