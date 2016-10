Põgenikust süürlane: imestan, kui lihtne see oli

Süüria pealinnast Damaskusest pärit Haysam saabus Rootsi 2014. aasta juunis, tema naine ning tema kaks tütart, üks 14- ja teine 15-aastane, tulid talle järele tänavu jaanuaris. Kui telepildi põhjal on paljudele tekkinud mulje, et rändekriisi haripunktis Euroopasse tulnud põgenikud on üldjuhul madala haridustasemega ja suudavad inglise keeles öelda vaid «I want to Germany» («Tahan Saksamaale»), siis Stockholmis Postimehega rääkinud reserveeritud Haysam on selle ettekujutuse täielik vastand.