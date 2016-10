«Eesti on jätkuvalt valmis Peruuga sõlmima karistatud isikute üleandmise kokkulepet, vastav ettepanek on Peruule tehtud ning ootab nende vastust,» ütles välisministeeriumi esindaja Sten Juur kolmapäeval BNSile.

Kaks Eesti kodanikust naist mõisteti Peruus 2014. aasta veebruaris narkootikumide omamise ja vedamise eest ligi üheksaks aastaks vangi.

Eesti välisministeeriumi läbirääkimised Peruuga on kestnud juba üle kahe aasta. Juba 2014. aasta novembris teatas välisministeerium, et naiste Eestile üleandmise kokkuleppe ootab Peruu riigisisese menetluse lõppu.

«Kui pooled on lepingu eelnõu sisus kokkuleppeni jõudnud, järgneb sellele mõlemas riigis riigisisene menetlus. Eestis tähendab see asutustevahelist kooskõlastusringi ja seejärel kokkuleppe heakskiitmist vabariigi valitsuses. Ei ole teada, kui kaua võtab riigisisene menetlus Peruus aega,» öeldi BNSile välisministeeriumi pressiosakonnast 2014. aasta novembris.

«Kokkuleppe sõlmimine loob võimaluse selleks, et Peruus karistust kandvad Eesti kodanikud saaksid taotleda üleandmist ning tulla Eestisse karistust kandma,» märkis Juur. «Selle eelduseks on ka teatud tingimuste täitmine – muuhulgas karistatud isiku soov enda üleviimiseks ning näiteks asjaolu, et kuritegu, mille alusel karistus mõisteti, on kuriteona kehtestatud ka vastuvõtvas riigis ning et kohtuotsus on lõplik,» selgitas ministeeriumi esindaja kolmapäeval BNSile.

Välisministeeriumi esindaja ei öelnud ka kolmapäeval BNSile, millal võiks Peruu poolt vastust oodata.