Valitsus plaanib kolmekordistada naiste arvu kaitseväes

Praegu võetakse määruse kohaselt kaitseväkke maksimaalset 30 naist aastas ning 23 neist on seda võimalust ka käesoleval aastal kasutamas, aastal 2018. plaanib aga riik vastuvõetavate naiste piirmäära mitmekordistada, lubades kaitseväel võtta vastu kuni 108 naist, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Vajadus tuua rohkem naisi kaitseväkke on ühelt poolt tingitud asjaolust, et riigil on demograafilistel põhjustel aasta-aastalt järjest raskem täis saada vajalikku arvu ajateenjaid, teisalt soovitakse aga läbi viia põhimõtteline muutus naiste positsioonil kaitseväes.

«Naised peavad olema rohkem kaasatud, peavad saama olla kaasatud ja naised peavad muutuma sõjaväteenistuses normaalseks nähtuseks. Täna on see erand, kui me ületame selle kriitilise massi, siis see muutub tavapäraseks osaks meie riigikaitsest,» selgitas kaitseminister Hannes Hanso.

Kui senini võeti naisi kahel korral aastal Tapal asuvasse 1. jalaväebrigaadi ning ühel korral aastas Võrus asuvasse 2. jalaväebrigaadi, siis alates 2018. aastast hakatakse naisi vastuvõtma kõikidel kutsetel kõikidesse väeüksustesse.