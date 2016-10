Tallinna televisiooni ajakirjanik uuris pressikonverentsil ministritelt, kuidas vaatavad sotsid oma erakonna kunagise asutaja nn rehepapi tegemisele ja kas välisministri välismaa kolleegid on huvi tundnud selle vastu, mis Eestis presidendi majaga toimub.

«See ongi põhiline arutelu,» naeris Ligi omaette.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Jevgeni Ossinovski ütles, et sotsid ei ole erakonnapoliitilist seisukohta Toomas Hendrik Ilvese isiku suhtes võtnud, sõltumata sellest, et tegemist on partei endise esimehega. «Aga üldine hinnang valitsuse liikmetel on ühine, et reeglid kehtivad kõigile ja kui reegleid on rikutud, siis tuleb neid asjaolusid selgitada ja juhul, kui on midagi, mida oleks pidanud maksma, siis tuleb see tagasi maksta,» ütles ta.

Ossinovski lisas, et temale teadaolevalt ka erinevad ametkonnad, sealhulgas EAS ise, avalikkuse tähelepanu tõttu kontrollivad juhtumit uuesti. «Las pädevad ametkonnad seda tehnilist küsimust arutavad ja jõuavad selguseni selles osas,» ütles ta.

Ligi möönis, et asi on hapu

Ligi toetas Ossinovski seisukohta. «Valitsuse liikmete arvamus on ühesugune, et reeglid on kõigi jaoks ja neid tuleb täita,» lausus ta.

Välisminister möönis, et kindlasti oleks parem, kui välismaal Eestis toimuvat ei vaadataks. «Kindlasti ei saadaks sellest meie protsessist aru, et kogu Eesti ühiskond arutab seda kirglikult, lõputu hulk kontrolle, igaüks tuleb uue avanguga ja selle taga on inimene, kes on Eesti kindlalt suureks rääkinud, kellele riik ei ole tegelikult loonud sellist residentsi, mis võimaldaks oluliste inimeste kaudu Eesti asju ajada, neid külla kutsuda või pidada pikki arupidamisi mitteformaalses õhkkonnas,» pakkus Ligi, mida asjast välismaal arvatakse.

Välisminister märkis, et üldiselt riigijuhtidel ei teki seda probleemi, sest need võimalused on neil olemas. Küll aga pole kõikidel riikidel sellist juhti, kellel tahetakse üle maailma külas käia ja kellega asju arutada.

«Aga reeglid on kõigi jaoks, selles mõttes on asi hapu. Ma ei tea, kuidas see täpselt korraldatud oli ja mida see kontroll ütleb, aga eks ta ole niimoodi, et tulnuks selle peale mõelda,» möönis Ligi.

Nüüd õnneks rajatakse uut presidendi residentsi, lisas Ligi.