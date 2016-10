Poiss, keda õpetaja kallistades rahustada proovis, lõi ja tõukas õpetajat

Eile hommikul keeldus esimese klassi õpilane, kel varemgi probleeme olnud, tundi minemast, ning kolm õpetajat, kes olid oma klassidesse suundumas, proovisid poissi suunata, kirjeldas Muraste kooli direktor Priit Jõe. «Üks õpetajatest, kes nägi, et õpilane liigub juhtkonna kabineti suunas, proovis temaga rääkida... proovis teda rahustada, mille järel aga õpilane tõukas ja lõi õpetajat.»

Õpetaja proovis õpilast rahustada

«Pedagoog proovis noormehe peal psüholoogide poolt soovitatud kallistamise võtet, kus tuleb last tugevalt kinni hoida, et ta tunneks füüsilise keha juuresolekut,» selgitas Jõe. Sellega peaks saama õpilase esmase agressiivse hoo maha võtta, jätkas ta, kuid antud juhul meetod ei toiminud ja õpilane osutas vastupanu. Õpetajale, kes muidu antud poisiga õppetöös kokku ei puutu, lõppes intsident väikse rüsinaga, ta sai kergeid kriimustusi ja nahapunetuse, kuid direktori sõnul on vigastused siiski marginaalsed.

Kutsuti politsei

Et tagada kaasõpilaste ja õpetajate turvalisus, otsustas direkotr koostöös Harku valla lastekaitse spetsialistiga välja kutsuda kiirabi ja politsei. Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava sõnul oli olukord politsei kohalejõudmise ajaks rahunenud ning nad fikseerisid sündmuse. «Kuid niivõrd ekstreemne juhtum, kus tõesti on vaja sekkuda õpilase ja õpetaja vahel, on Muraste koolis esmakordne,» nentis direktor.

Väikeklassiõppel olev poiss

Direktor selgitas, et tegemist on väikeklassiõppel oleva poisiga ehk ta õpib teistest eraldi, kuid vahel antakse talle võimalus koos teistega õppida. Esimestel nädalatel poisil väikeklassi õpetajat ei olnud, kuna kooli korraldatud konkursile maikuus ühtegi avaldust paraku ei laekunud. Uuel konkursil augustikuus kandideeris ainult üks õpeataja, kellel aga vastav kvalifikatsioon puudus. Septembri keskpaigus, pärast edukat näidistunni läbiviimist, võeti kvalifikatsioonile mittevastav õpetaja siiski tööle. «Komisjon nägi, et antud õpetajal on vajalikud isikuomadused olemas,» selgitas Jõe. «Senimaani tegeles õpilasega esimese klassi tugiõpetaja,» selgitas Jõe. Ajutine õpetaja tegi talle nii eratunde kui oli tugiisikunas suures klassis kaasas.

Direktori sõnul on viimase kolme nädala jooksul probleemid poisiga aga eskaleerunud. «Õpilane keeldub tundi minemast või suisa lahkub kooli territooriumilt, jalutab kooli peal ringi või ei soovi õpetajate korraldustele alluda.» Üle-eelmisel nädalal väljastas direktor õpilasele kirjaliku käskkirja kodukoha rikkumise eest, kuna õpilane oli korduvalt kasutanud füüsilist vägivalda nii õpilaste kui ka mitmete õpetajate suhtes. Jõe aga kinnitas, et nad on koheselt võtnud lapsevanemaga ühendust ning teavitanud teda.

Tänaseks ja homseks väljastas direktor poisile käskkirja, mis ta õppetööst eemaldab, kuid tal on kohustus iseseisvalt õppida. Jõe aga nentis, et olemasolev tusisüsteem pole õpilase käitumisele suurt mõju avaldanud ning vaimne ja füüsiline turvalisus pole koolis täielikult tagatud. «Järgmisel nädalal tuleb − siis on meil poolteist nädalat aega, et koostöös Harku valla haridus- ja lastekaitsespetsialistidega laste ja personali huvisid avestavat lahendust otsida,» ütles ta.