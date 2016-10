10 olulist uudist, mida võiksid teada

Kasvatusteadlane lapse teipimisest: lool on ka teine pool, millest ei taheta rääkida

Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme peab hiljuti kahes Eesti lasteaias toimunud väikelaste suu ja sõrmede kinni teipimist sadismiks, ent leiab, et kogu süüd ei tohiks panna lasteaiaõpetajatele – viga on hoopis selles, et aina raskemini kasvatatavate lastega tegelemiseks pole õpetajatel jõudu.