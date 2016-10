«Tiit Riisalo kui hea raudtee- ja transpordivaldkonna tundja jätkab esialgu tööd Eesti Raudtee nõukogus,» ütles rahandusminister Sven Sester BNSile.

Rahandusminister rääkis, et leppis Riisaloga kokku, et kui edaspidi selgub, et töökoormus uues ametis ei võimalda nõukogu töösse vajalikul määral panustada, siis lahkub ta nõukogust ja Sester esitab tema asemel nõukogusse uue liikme.

Riisalo kuulus IRLi kuni 10. oktoobrini, ent lahkus seoses presidendi kantselei direktoriks saamisega erakonnast. Muude ametite seas on ta olnud ka IRLi peasekretär. Riisalo on varasemalt töötanud Go Grupis ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS).