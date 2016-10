Fotod: peaminister Rõivas üürib ajutiselt perega eluaset Laidoneri villas

Septembris pani peaminister müüki oma Wismari tänaval asuva korteri, et saada raha Nõmmel asuva sünnikodu renoveerimiseks.

«See on pikem plaan, et esiisade maja kunagi korda teha,» ütles Rõivas Vikerraadiole. «Selleks, et saaks maja renoveerimisega alustada, tuleb senisest eluasemest loobuda ja aastaks-paariks kolida ajutisele pinnale.»

Rõivas ütles Linnalehele, et rendib ajutiselt osa Tallinna kesklinnas Õllepruuli tänaval asuvast majast, mis kuulub tema välismaale kolinud peretuttava ja endise nõuniku perele ja lisas, et maja teine osa on jätkuvalt selle omanike ja lähedaste kasutuses.

Kinnisturaamatu andmetel kuulub maja Gert ja Kristi Tiivasele. Kristi Tiivas töötas peaministri büroos alates eelmisest sügisest ekspordi ja välisinvesteeringute valdkonna nõunikuna ning tema abikaasa Gert Tiivas on investeerimisspetsalist, kes oli mullu paar kuud Starmani juht. Gert Tiivas kinnitas Postimehele, et Rõivas rendib temalt eluaset aadressil Õllepruuli 5 asuvas majas.

Tegemist on 1930. aastal valminud 600-ruutmeetrise elamispinnaga, kahekorruselise majaga, kus on 14 tuba. Aastatel 1922–1940 elas majas kindral Johan Laidoner. Endise Laidoneri villa juurde kuulub iluaed ja ühekorruseline abihoone.

Nõukogude ajal paiknesid samas hoones kunstiinstituudi kateeder ja noorte naturalistide jaam. Eesti taasiseseisvumisaegadel avati majas aga Tallinna bordell, mida juhtis Elvo Timm. Samas majas elas omal ajal ka USA suursaadik Melissa Wells. Hoone on kultuuri- ja haridusministri 19. juuli 1995 aasta määrusega tunnistatud kultuurimälestiseks.