Ringkonnakohus jättis Autorollo hagi rahuldamata

Kohtu pressiesindaja sõnul tühistas ringkonnakohus tänase otsusega osaliselt Harju maakohtu 2014. aasta suvel tehtud otsuse ning tegi tühistatud osas uue otsuse, millega jättis OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki nõuded Siim Roode, Keit Pentus-Rosimannuse, Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata. Otsusele võib kassatsioonkaebuse esitada 30 päeva jooksul.

Riigikohus jättis tänavu kevadel osa hageja nõudeid kostjate vastu rahuldamata, kuna nõude aluseks esitatud asjaolud jäid maa- ja ringkonnakohtus osaliselt tõendamata. Ülejäänud nõuete osas tühistas riigikohus ringkonnakohtu otsuse materiaalõiguse vale tõlgendamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ja saatis asja uueks arutamiseks Tallinna ringkonnakohtule.

OÜ Port One omanik ja Autorollo suurim võlausaldaja Teet Järvekülg ütles ringkonnakohtu tänast otsust kommenteerides, et otsus tundub halva unenäona. «Kuid vaatamata sellest otsusest järelduvale (hagejad on ebaadekvaatsed), kinnitan – Autorollo pankrotipesas on tegutsenud täie mõistuse juures olevad isikud. Meil puudub vajadus oma aega ja ressursse välamõeldiste peale kulutada, meil puudub soov poliitikas osaleda,» teatas ta.

Tema sõnul on hagi esitatud kümnetele ja kümnetele väga kaalukatele faktidele ja nendevahelistele seostele tuginedes. «Need tõendid andsid meile veendumuse, et Autorollo pankrot viidi läbi Rosimannuste taktikepi all ja Väino Pentus on lihtsalt tankist, patuoinas. Kinnitan uuesti – mulle ja minu abikaasale tehti pankroti alguses läbi advokaat Roode ettepanek asuda kokkuleppele Autorollo tühjendajatega ning saada varade väljaviimisettevõtte Autohills kaasosanikuks. See on fakt,» ütles ta.

«Kui oma arust asusime algselt võitlema nahaalse ettevõtte tühjaksvarastamise vastu, mida meie oma silme all karistamatust tunnetades läbi viidi, siis asjasse süvenedes ilmnesid viited korruptsioonile, ringkaitsele ja valitud isikute huvides teostatavale toimingutele eri ametkondades,» kirjutas Järvekülg.

Ta tõi näiteks Kredexi mittemõistliku tegevuse 2008. aastal Autorollole garantii andmisel ja hiljem väljamaksmisel, kriminaalasja venitamise ja tõendite eiramise, valikulise uurimise, kadunud 3,5 miljoni krooni saatuse mitteväljaselgitamise uurimisorganite pooltm rahapesubüroo uurimise imiteerimise, Rosimannuste sisuliste ütluste andmise vältimise nii kriminaal- kui ka tsiviilasjas, samuti maksuameti ebatavaliselt jõuetu protsedeerimise Autorollost teistesse ettevõtetesse välja viidud varade osas. Samuti nimetas ta riigikantselei varjamatut soovi pankrotipesale tõendeid mitte edastada ning Väino Pentuse erakordselt kiiret pankrotistamist ja võlgadest vabastamise menetluse läbiviimist.

«Omame tõendeid, milles kostjad on otseselt oma osalust ja positsiooni Autorollo loos kinnitanud, samuti ka kaudseid tõendeid erinevatelt tunnistajatelt. Väga raske on neid fakte kuidagi teisiti näha, kui me seda teinud oleme. Me ei saa iseendale valetada,» märkis Järvekülg.

See, et nüüdse kohtuotsusega on mustana tundunud asjad valgeks saanud, on tema hinnangul erakordne. «Aga jah – prokuratuuri uurimine antud asjas oli samuti erakordne. Seega – ei midagi uut. Kui me keeldume oma alasti kuningaid märkamast, siis häda meile,» ütles ta.