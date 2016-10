Postimehega võttis hiljuti ühendust lapsevanem, kes oli äsja saanud haldusreformiga seonduva teate Raasiku vallavanemalt.

«Ilmselt on vaja oma töökohtade hoidmiseks hakata raha välja pressima neilt lapsevanematelt, kes mingil põhjusel ei saa end sellesse valda registreerida. Mina pean seoses tööga olema registreeritud välismaale, teine lapsevanem on registreeritud Raasiku valda,» kirjutas lugeja. «Lapsed ei ole ilmselgelt Raasiku valla prioriteet.»

Jutt käib kirjast, mille Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi nädalapäevad tagasi vallaelanikele saatis. Kirjas andis vallajuht mõista, et vald ei kavatsegi sunniviisiliselt kõrvalvallaga liituda.

«Loodame väga, et teete oma otsuse registritoimingute läbi viimise osas ja seeläbi mitte ainult ei taga lapsele soodsamast kohatasu lasteaias, aga aitate kaasa ka Raasiku valla iseseisvale jätkamisele.»

Selleks aga on haldusreformi alusel vaja, et vallas oleks vähemalt 5000 inimest. Raasiku vallal jääb sellest ümmargusest numbrist puudu 219 inimest. Vallavanemal on nõutud elanike arvu kokkusaamiseks plaan olemas, ja selle plaani osaks on lasteaiad. Nimelt muutis volikogu oma 11. oktoobril toimunud istungil õigusakti, millega reguleeritakse lasteaia kohatasu vanemapoolset osa.

Inimeste meelitamiseks lasteaia kohatasu kallale

«See tõuseb alates septembrist 2017 maksimaalsele seadusega võimaldatud tasemele, mis on 20 protsenti valitsuse kehtestatud miinimumpalgast. Järgmisel aastal on miinimumpalk 470 eurot ja seega vanema osalus hakkab olema 94 eurot,» seisis vallaelanikele saadetud kirjas. Muide, varem oli kohatasu kaks korda väiksem, 43 eurot.

Kuid asjal on üks konks – last lasteaeda pannes saavad suure soodustuse need vanemad, kes Raasiku valda sisse on kirjutatud. «Soodustus rakendub, kui mõlemad vanemad on 2016. aasta lõpu seisuga rahvastikuregistris Raasiku valla kodanikud,» kirjutas vallavanem.

Vallakodanikest lapsevanematele on sellisel juhul soodustus koguni 50 protsenti, kui neil käib lasteaias üks laps. Kui ühest perest on lasteaias kaks last, suureneb soodustus teisele lapsele 75 protsendile. Kui pere saadab lastaeda kolm last, on kõigi kolme puhul omaosalus 0 eurot.

Vallavanem: me ei peagi mujale registreeritud inimesi toetama

Vallavanem Uukkivi ütles Postimehele, et kohatasu ei tõsteta vaid haldusreformi tõttu, ka lasteaedade halduskulud on tema sõnul vaja kontrolli alla saada. Küll aga leiab ta, et sellise vahe tegemine lasteaedade kohatasude osas on igati õigustatud. «Me ei pea ju toetama neid inimesi, kes meie vallas ei ole,» ütles ta.

Vallavanema sõnul ei ole plaanile veel konkreetset tagasisidet saadud. Ka ei tea ta, kas ja kui paljud inimesed on end seetõttu juba valda ümber registreerinud. Tema sõnul on Raasiku kogu aasta vältel uusi kodanikke registrisse saanud.

Mis aga puudutab Postimehe lugeja muret, kus üks lapsevanem peab olema välismaale registreeritud, siis sellistel puhkudel saab inimene valla poole pöörduda. Uukkivi sõnul on määruses sätestatud ka erisused.

«Kõikidele ikka ühe puuga ei panda. Kui on ikka põhjendatud, siis saab alati rääkida,» ütles ta. Ka ei pea ta seda väljapressimiseks, sest seadusega on sätestatud kohatasu maksimaalseks määraks 20 protsenti miinimumpalgast ja omavalitsusel on õigus seda rakendada.