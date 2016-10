Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees, reformierakondlane Kalle Laanet ütles Postimehele, et presidendivalimisi puudutavate seadusemuudatuste arutamiseks moodustati koalitsiooni töörühm, kuhu kuulub igast koalitsioonierakonnast kaks inimest.

Reformierakonnast kuuluvad töögruppi Rait Maruste ja Lauri Luik, Isamaa ja Res Publica Liidust Urmas Reinsalu ja Mart Nutt ning Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast Indrek Saar ja Andres Anvelt. Esimest korda kohtub töörühm kolmapäeva õhtul.

Anvelt ütles Postimehele, et tema hinnangul ei ole päris õige, et töögruppi kuuluvad üksnes võimuerakondade esindajad. «Minu ettepanek on, et see töögrupp võiks olla laiem. Kindlasti peab sinna olema kaasatud ka eksperte väljastpoolt, sealhulgas inimesi, kes kuulusid Põhiseaduse Assambleesse,» lausus ta ja lisas, et taolisi töökorralduslikke küsimusi hakataksegi esimesel kohtumisel arutama.

Anvelti sõnul on töögrupi arutada lai teemadering – kaaluma peaks nii põhiseaduse kui presidendi valimise seaduse muutmist, sealhulgas otsevalimiste kehtestamist, aga ka presidendikandidaatide ülesseadmist ja valimiskogu koosseisu puudutavaid muudatusi. «Teemade valik on praegu täielikult lahti, läheme esimesele kohtumisele kõige laiema ampluaaga, mis üldse võimalik on,» ütles ta.