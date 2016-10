Fotod: Väinamere põhja asub lihvima vedurlaev KAKE

Vedurlaev kuulub osaühingule Sadama VL.

Laeva ehitustöö tellis 1943. aastal Briti sõjatranspordiministeerium. Vette lasti valminud pukser sama aasta aprillikuus.

1946. aastal omandas pukseri Soome riik. 1984. aastal ehitati ümber toona NORPPA nime kandnud ja vahepeal ujuva kompressorjaamana kasutatud alus. Järgmisel aastal sai see nimeks KAKE.

Eesti laevaregistris on KAKE olnud alates 1998. aastast.

Täna öösel algab Rukkirahu kanali puhastamine. Eesmärk on eemaldada umbes 60-65 meetri laiune laevatee kividest ja kanali keskele kogunenud pinnase vallist, mille tagajärjel muutub kanal 20-30 sentimeetrit sügavamaks kuni 5,3 meetrini.

Tööde teostaja osaühingu Meremõõdukeskus juhataja Peeter Ude ütles Postimehele, et laevatee on võimalik puhastada teehöövli sarnase metoodikaga. Praegu on parvlaevade sõukruvid kuhjanud laevatee keskele moreenivalli. Sisuliselt on tarvis lihvida vall paarkümmend sentimeetrit madalamaks ja tõsta paar suuremat kivi teelt eest.

Lihvimise tulemusena tekib võimalus suurematel laevadel sõita ka madalama veega Hiiumaa ja mandri vahel.

Tööde maksumus on kokku koos käibemaksuga 42 000 eurot. Orienteeruv tööde lõpp on teisipäeval, 25.oktoobril ja parvlaevaliiklust see ei takista.