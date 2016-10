Tartumaa esitas Keskerakonna juhiks Savisaare, Toomi ja Ernitsa

Juhtkiri: stagnatsioon Eesti poliitikas

Eile avaldati TNS Emori koostatud uuringu tulemused erakondade toetuse kohta. Erakondade pingereas on kaks esimest omavahel kohad vahetanud: septembriga võrreldes tegi Keskerakond läbi tõusu ja tõukas Reformierakonna, kelle toetus jäi samaks, teiseks. Põhimõtteliselt ei paista Eesti elanike poliitilisi eelistusi kõigutavat ei see, et mõlemad erakonnad on juba pikemalt oma eksisteerimisaja sügavaimas kriisis, ega see, et vaid oma sisemiste probleemidega tegelevad erakonnad jäävad oma olulise funktsiooni, tulevikuvisiooni formuleerimisega selgelt hätta.