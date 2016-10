Lennujaamale pommiähvarduse teinud mees on tuvastatud

Prokuratuur saatis kell 14.50 täiendava info:

Täna kell 12.15 tegi vene keelt kõnelev meesterahvas telefoni teel pommiähvarduse, kus väitis, et Tallinna lennujaamast Pariisi suunduvale lennukile on paigutatud lõhkekeha. Lisaks väitis helistaja, et lõhkekehasid on ka mujal lennujaama territooriumil.

Koheselt peatati lennujaamast väljuvad lennud, lennujaama avatud alad evakueeriti ning päästeameti pommigrupp asus lennujaama ruume kontrollima. Pommigrupp lõpetas kontrolli mõni minut pärast kahte, ühtegi ohtlikku eset ei tuvastatud. Jätkub pisteline pagasikontroll ning reisijad on lubatud taas lennujaama.

Praeguseks on menetlustoimingute käigus kindlaks tehtud, et pommiähvardus tehti mobiiltelefonilt ja helistajaks on mees, kes hetkel kannab karistust kinnipidamisasutuses. Talle esitatakse kuriteokahtlustus karistusseadustiku avaliku korra rasket rikkumist käsitleva paragrahvi järgi.

«Arusaadavalt riivavad sellised ähvardused ühiskonna turvatunnet. Seetõttu on ilmselge, et õiguskaitseasutused suhtuvad taolistesse ähvardustesse äärmise tõsidusega. Praeguseks on kahtlustatav tuvastatud ja jätkuvad edasised menetlustoimingud, mille käigus selgitame välja ka selle, miks kahtlustatav oma teo toime pani,» kommenteeris Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalja Vester.

Kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuur ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Kell 14.40 lõpetas pommigrupp töö lennujaamas. Selgunud on, et ähvarduse tegi vene keelt kõnelev mees. Ähvardaja tegi mitu kõnet ja kõned tulid ühest Eesti vanglast.

Kuigi ähvardus käis Tallinna lennujaamast Pariisi väljuva lennu kohta, täna ühtegi lendu Pariisi ei läinud, mistõttu tundus see politseile kohe kummaline. Siiski reageeriti tehtud ähvardustele suurte jõududega.

Lennujaama valjuhäälditest kutsutakse väravate juurde neid inimesi, kelle lennud peaksid nüüd väljuma.

Pärast kella 14 teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik teatas, et pommigrupp lõpetas lennujaama kontrollimise. Midagi ohtlikku, sh lõhkeaineid ei leitud. Inimesed lastakse tagasi lennujaama alale, sh varem evakueeritud inimesed, kes toimetati bussidesse sooja.

«Saabuvatelt lennukitelt, mis vahepeal tulid, lastakse inimesed terminali, aga veel terminalist läbi ei lasta,» märkis Kuik. Reisijad kontrollitakse ükshaaval läbi.

Kuik kinnitas, et ähvardus ei olnud kuidagi Amsterdami lennuga seotud.

Jätkuvad pistelised kontrollid pagasile. «Ohtu ei ole,» kinnitas Kuik. Liiklus piirkonnas taastub. Üks lennuk on juba väljunud, aegamisi hakatakse taastama ka teisi ärajäänud väljalende.

Pilt kell 13.32 Amsterdamist tulnud ja maandunud lennult. «Tuletõrjeautod võtsid meid vastu ja pole sellest ajast liikunud. Infot lubati jagada 15 minuti jooksul,» teatab lennukis olev reisija Postimehele.

/ Lugeja foto

Täna kümme minutit pärast kella 12 tehti telefoni teel Tallinna lennujaamale pommiähvardus. Politsei reageeris väljakutsele suurte jõududega ja asus hoonet kontrollima.

«Seni, kuni ei ole 100-protsendiliselt kindel, et ohtu ei ole, on inimesed avatud alalt evakueeritud,» ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik Postimehele.

Lennujaama alal turvakontrolli läbinud inimesi evakueeritud praegu ei ole. Kohal on politsei ja päästeameti demineerijad, samuti koerajuhid koertega.

Kõik Tallinna lennujaamast väljuvad lennud on praeguseks peatatud. Saabuvad lennud võetakse vastu, kuid lennukite pardal olevaid inimesi terminali ei lasta. Samuti ei lasta kedagi lennujaama sisse.

Viimase tunni jooksul saabusid lennud Amsterdamist, Frankfurdist ja Varssavist. Nendel lennukitel olnud inimesi lennujaama praegu ei lubata. Järgmine, kell 14.20 Helsingist saabuma pidanud lend hilineb.

Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel.

Eesti-Saksa lende ähvardanud mees siiani kadunud

Kaitsepolitsei ei ole seni tabanud meest, kes tegi juuli lõpus Tallinna lennujaamale ning Eesti ja Saksamaa vahelistele lendudele pommiähvarduse.

«Meil on olemas juhtlõngad, mida uurida, kuid pommiähvardajat seni kätte saadud ei ole,» ütles kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp Postimehele augustis.

25. juuli öösel pärast kella 2 helistas Tallinna lennujaama ning kaitsepolitseisse end Daeshi liikmeks kutsuv mees, kes teatas kavatsusest õhkida nädala jooksul Tallinnast Saksamaale suunduv lennuk. Telefonikõned olid tehtud inglise keeles, Eesti mobiilinumbrilt ja Eesti territooriumilt.

Puusepp märkis septembris, et juhtumi asjaoludes on midagi, mille tõttu ei ole selle inimese väljaselgitamine nii lihtne. «Seda me oleme juba öelnud, et tegemist pole niiöelda klassikalise pommiähvardajaga, kes on purjus ja teeb omast arust nalja.»

Kaitsepolitsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb lennuohutusvastast rünnet, menetlust juhib riigiprokuratuur. Lennuohutusvastase ründe eest karistatakse rahalise karistuse või kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

Politsei oli nädal pärast pommiähvardust Tallinna lennujaamas väljas tugevdatud jõududega, Lisapatrullid olid varustatud püstolkuulipildujatega. Tallinna reisisadamas ja kesklinna piirkonnas olid sel ajal politseipatrullid varustatud samuti püstolkuulipildujatega, lisapatrulle seal siiski ei olnud.