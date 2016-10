Suhtekorraldaja: Ilvese mainest on alles riismed

«PRi mõttes liiga hilja ja liiga vähe. Tekstis on väide, et Ilves ei teadnud 2012 Ermamaa ja EASi vahel sõlmitud kokkuleppe detaile – no ei ole võimalik selline asi, kui Ilves on Ärma talu arendanud nagu oma südameasja,» kirjutas Rull Facebookis.

Toimiv suhtekorralduslik lahendus oleks Rulli hinnangul olnud veel Ilvese ametiaja lõpul kokkulepe, et tagastamata jäetakse 10 protsenti ja tagastatakse mingi perioodi jooksul 90. Veelgi parem lahendus olnuks presidendi ametist lahkumisel teade, et tagastatakse 100 protsenti.

«Täna aga juba teame, et Ilvesel on nii palju laene kaelas, et neid tagastamise variante ta ilmselt pikalt ei kaalunud. Nüüd on ekspresidendi mainest alles riismed ja niipea ei paranda seda ka ükski audit ega kellegi kaitsekõne. Parimal juhul need üksnes tõestavad, et oli jokk. Halvemal juhul a la Siim Raie teevad need Ivese mainele (kes polevat olnud väga suutlik asjaajamises jmt) veelgi suuremat kahju,» lisas Rull.