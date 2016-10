Keskerakonna noortekogu esitas esimeheks Jüri Ratase

Eilsel Keskerakonna noortekogu juhatuse koosolekul esitati konsensuslikult erakonna esimehe kandidaadiks Jüri Ratas.

Lauri Hussar: Keskerakonna valikud

Kas te loobute koostööleppest Ühtse Venemaaga? See küsimus kõlab läbivalt peaaegu kõigis Keskerakonna juhi valimisega seotud intervjuudes.

Toom: olen valmis mulle üles näidatud usaldust õigustama

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keskerakond) kirjutas sotsiaalmeedias, et see, et erakonnakaaslased seadsid üles Toomi kandidatuuri erakonna esimehe kohale, on talle suur vastutus.

Emor: Keskerakond tõusis kõige populaarsemaks parteiks

Eesti populaarseim partei oli oktoobris Keskerakond, mille toetus tõusis septembriga võrreldes viie protsendipunkti võrra 25 protsendini, selgub uuringufirma Kantar Emor BNSi tellimusel läbi viidud erakondade toetuse uuringust.

Kadri Simson võimuvõitlusest Keskerakonnas: on selge, et Edgar Savisaar ei anna mitte kellelegi ise mitte midagi

Lisaks Edgar Savisaare personaalküsimuse arutamisele ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson saates «Vahetund Postimehega», et ainult peaminister Taavi Rõivas välistab koalitsiooni Keskerakonnaga, sest teab, et tänane valitsus on ainuke, kus ta jätkab.

Reformierakonna juhatus arutab Kallasega lahkarvamusi järgmisel nädalal

Reformierakonna juhatus koguneb järgmisel kolmapäeval, et arutada koos erakonna auesimehe Siim Kallasega parteis tekkinud lahkarvamusi.

Juhtkiri: Reformierakonna varjuteater teelahkmel

Võimuvõitlus Reformierakonna sees ei ole kurjade konkurentide või mõne seemneid söönud reporteri väljamõeldis ja ilmselt mitte ka tühine pinnavirvendus. Kas nimetada seda käärimiseks, tüliks või millekski kolmandaks, on peenhäälestuse küsimus, ent üha rohkem on nii avalikes kui ka omavahelistes vestlustes kinnitatud, et leerideks jagunemine ei saanud valimiskoguga kaugeltki läbi.

Kolm varianti, mida võiks Savisaare tiib teha pärast Keskerakonnast irdumist

Laupäeval teatas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits, et ta pole kindel, kas Edgar Savisaar kandideerib järgmistel valimistel enda loodud erakonna nimekirjas. Postimees uuris, mis on alternatiivid.

Priit Toobal Savisaare süüdistustest: igaüks räägib seda, mida tahab rääkida

Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare laupäeval volikogu ees tehtud süüdistustele talle aastaid lojaalseks kaasvõitlejaks olnud peasekretärile, et see sai garantiikirju andes tema selja taga hakkama rumalusega, vastas Priit Toobal, et igaüks räägib seda, mida ta tahab rääkida.

Ernits: Savisaar ei osale järgmistel valimistel Keskerakonna nimekirjas

Keskerakonna praeguse juhi Edgar Savisaare tuliseim toetaja, erakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits kinnitas laupäeval pärast volikogu, et Savisaar ilmselt ei osale tuleva aasta kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna nimekirjas, vaid teeb Tallinnas oma konkureeriva nimekirja.

Karilaid: Reformierakonna peasekretäri rünnak oli piinlik

Opositsioonilise Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leiab, et Siim Kallase eile avaldatud intervjuust lahvatanud tüli oli ootuspärane, sest see oli juba mõnd aega tuha all hõõgunud, küll aga ei olnud ootuspärane Reformierakonna terav rünnak oma auesimehe vastu.

Vitsuti hinnangul võib Savisaar loobuda Toomi kasuks kandideerimast

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Toomas Vitsuti arvates võib Edgar Savisaar loobuda Yana Toomi kasuks kandideerimast erakonna esimehe kohale.