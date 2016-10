Yana Toom: seekord olen valmis lõpuni minema

Europarlamendi saadikul ja Keskerakonna juhatuse liikmel Yana Toomil on tavapärasest veel kiiremad ajad. Selle nädala teisel poolel esitasid mitu Keskerakonna piirkonda Yana Toomi kandidatuuri partei juhi kohale. Toom teatas, et see on talle suur au ja ta on valmis seda usaldust õigustama.

Neljapäeval andis Toomile omamoodi õnnistuse ka Edgar Savisaar, kes Tallinna Televisioonis märkis, et tervitab Toomi kandideerimist: «See on ju väga tore. Yana Toom on väga tugev kandidaat. Mina olen Yana poolt.»

Savisaar jättis siiski lahtiseks, kas ta ka ise kandideerib. Tema kandidatuur on küll esitatud, kuid Savisaar pole seni andnud nõusolekut ametlikult kandideerida. Kandideerimisnimekiri läheb lukku reedel, 28. oktoobril, seega peab Savisaar järgmise viie päeva jooksul oma otsuse välja ütlema.

Pühapäeval korraldas Toom Tallinnas Rahvusraamatukogus kohtumise valijatega, kus osales ca 250 peamiselt venekeelset vanemaealist inimest. Meeleolukal ja kirglikul üritusel, kus Toom vastas inimeste küsimustele ja Eduard Toman laulis vene romansse vaheldumisi Raimond Valgre loominguga, avaldasid vene pensionärid Toomile toetust kandideerimisel erakonna juhi kohale.

Kuigi üritust finantseeris europarlamendi ALDE fraktsioon ja seetõttu rõhutas Toom korduvalt, et ta ei saa ega taha sel üritusel rääkida Keskerakonnast, ei lasknud valijad end sel teemal vaigistada.

«Kas Teile ei tundu, et on aeg vahetada Savisaar välja!» haaras mikrofoni vanem meesterahvas. «Neli aastat tagasi suvepäevadel olin tema suur toetaja, kuid 25 aastat võimul püsimist võivad väsitada, haigused kipuvad kallale. On saabunud aeg anda partei Teile, austatud Yana Toom.» Saal aplodeeris.

Toom kinnitas, et ta kandideerib 5. novembril erakonna kongressil.

Postimehele märkis Toom, et erinevalt eelmisest kongressist, kus ta samuti kandideeris, aga oma kandidatuuri Savisaare kasuks taandas, võtab ta seekord kandideerimist täie tõsidusega.

«Seekord on mul valmisolek minna lõpuni,» ütles Toom. Ta nentis, et ei tea, mis Edgar Savisaar planeerib ja kas Savisaar kandideerib, kuid kinnitas, et ei lähe kongressile plaaniga end taandada.

Inimeste küsimustele, kuidas ta oma võimalusi hindab, vastas Toom, et ta ei ole inimene, kes tegeleks prognooside tegemisega, vaid inimene, kes püstitab eesmärgi ja teeb siis selle nimel tööd.

Graafik on Toomil lähiajal tihe. Ürituselt Rahvusraamatukogus kiirustas Toom edasi Lasnamäele valijatega kohtuma. Kongressini on jäänud kaks nädalat, kuid suure osa järgmisest nädalast peab europarlamendi saadik olema Strasbourgis. Eestis veedetav aeg on suuresti planeeritud piirkondadega kohtumisteks.