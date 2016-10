Paet kandideerib Euroopa liberaalide asepresidendiks

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas põhjendas, et Paet omab Eesti kõige pikemaajalisema välisministrina ja nüüdse europarlamendi liikmena laiapõhjalist kogemust välis- ja julgeolekupoliitikas.

«Ta on silmitsi seisnud mitmete Euroopa kaitsekriisidega, sealhulgas 2008 Gruusias ja 2014 Ukrainas ning on juhtinud Eesti edukat liitumist OECD-ga,» märkis Rõivas, lisades, et praegu on Paet nimetatud europarlamendis Euroopa Liidu kaitsepoliitika ja Arktika-poliitika raportööriks.

Rõivas märkis, et Paetil on vaieldamatu kompetents ning kuna Reformierakond on olnud oluline ja aktiivne ALDE liikmeserakond, siis oleks tema sõnul igati mõistlik, kui erakonna esindaja osaleks ka ALDE juhtimises.

Paet ütles, et ta on valmis ALDE asepresidendiks valituks osutumisel oma selle valdkonna kogemust jagama ning Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika edasisse arengusse panustama.

ALDE kongress toimub 1-3. detsembril Varssavis.