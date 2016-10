Spetsialistid: mandri ja Hiiumaa vahelist kanalit pole mõtet liiga sügavaks teha

TTÜ Meresüsteemide Instituudi vanemteaduri Tarmo Kõutsi sõnul üritab loodus inimese tehtud kanalit täis kanda ja süvendamisest ei pääse. Kõutsi sõnul võiks Rukki kanalit süvendada perioodiliselt, sest siis jääksid üllatused ära.

Rukki kanalit süvendanud Meremõõdukeskuse juhataja Peeter Ude sõnul poleks kasu isegi sellest, kui kaevata kanal kasvõi 7 meetri sügavuseks, sest see täituks ikkagi liivaga. «Täna on kanal optimaalse sügavusega, aga kui tulevad uued laevad, võib juhtuda, et oleks mõistlik teha kanalile hoopis uus hooldusplaan.»

Probleemi säsi on Ude sõnul selles, et kusagil pole kirjeldatud, kuidas kanalit hooldama peaks ja mida seal teha võib. «Kui suur laev sõidab täiskiirusel, siis on selge, et vöörilaine jõuab Rukkirahuni, lõhub pinnast ja vesi kannab selle kanalisse,» ütles ta ning lisas, et uute ja paremini disainitud laevade puhul on see häda siiski väiksem.

Üllatus? Kindlasti mitte!

ASi Saarte Liinid Heltermaa ja Rohuküla sadamate direktori Riho Sõrmuse sõnul süvendati kanalit viimati 2014. aasta lõpus 5,4 meetrini. Kuna merepõhi elab ja liigub, siis oleks tema sõnul mõistlik kanali regulaarne jälgimine ja vajadusel hooldamine. Kuna jääkatet on viimastel aastatel olnud vähem, mõjutavad merepõhja ja sadamaid ka tormid, mis suudavad liigutada suurel hulgal setteid.

Lisaks loodusele mängivad merepõhja kujunemises rolli laevade sõukruvid ja nende võimsus ning sellega võiks seletada ka kanali põhjas oleva pikivalli tekkimist. Kõike seda arvesse võttes polegi midagi imestada, et kõigest paari aastaga oli selle aasta septembriks laevatee sügavusest kohati järele jäänud vaid 5,1 meetrit.

Sõrmuse sõnul rajati Rukki kanal peaaegu sada aastat tagasi, kui tsaaririik ehitas miiniveeskajate tarvis sõjasadama Rohukülla. 1990ndate alguses süvendati kanal 4,8 meetri sügavuseks ja 60 meetri laiuseks, ning hiljem on püütud toona tehtud töid uutele laevadele kohandada.

Meretase Rohukülas 2013. aastal. / Tarmo Kõuts, TTÜ

Tulles aga tagasi madala veeseisu juurde, ei saaks teadur Kõutsi sõnul kuidagi öelda, et madal veetase on midagi enneolematut. Ka 2013. aasta märtsis-aprillis oli Rohukülas veetase väga madal ja seda peaaegu kuu aega. Viimase viie aasta jooksul on meretase Rohukülas olnud alla -50 cm suisa 11 juhul ehk keskmiselt kaks korda aastas.

Kõutsi sõnul on Väinamere madala veeseisu põhjuseks enamasti kõrgrõhkkond, millega kaasnevad idakaarte tuuled. Kui selle asemele tuleb madalrõhkkond, tõuseb ka meretase ja siis ei saa omakorda välistada ka üleujutusi.

«Tegemist on saarega! Nii ongi,» võtab Peeter Ude kogu asja kokku.

Veeteede Ameti kommunikatsioonijuhi Priit Põikliku sõnul eemaldati Rukki kanalist nädalavahetusel kive ja siluti kanali põhja traalimisega. Pärast puhastustööde lõppemist kontrollitakse ka kanali sügavus uuesti üle.