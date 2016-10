Vastates TV3 reporteri Sven Soiveri küsimusele, mis sõnumiga tahab ta homselt Reformierakonna juhatuse koosolekult välja tulla, ütles Kallas naerdes, et eks ikka hea sõnumiga. Mida säärane hea sõnum täpsemalt sisaldaks, jääb Kallase sõnul täna veel lahtiseks. «Seda peab veel mõtlema ja see sõltub väga palju sellest, mis homme saab,» ütles Kallas ja lisas, et «mitte mind ei kutsuta sinna aru andma, vaid mina taotlesin seda, et neid asju saaks arutada.»

Mis puudutab tulevikku ehk uue erakonna loomist ja oma positsiooni parandamist Reformierakonnas, siis leidis Reformierakonna aseesimees Kallas, et ka praegusel positsioonil pole häda midagi: «Mis positsioon mul ikka on, mul on praegugi suur ja vägev positsioon!»