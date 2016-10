Päev liikluses: üks vigastatu ja hulk plekimõlkimisi

Teisipäeval juhtus Lõuna-Eestis 24 libedusest tingitud liiklusõnnetust, millest ühes sai teelt välja sõitnud veokijuht viga, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Hommikul kella 8.13 ajal teatati avariist Otepää vallas Pedjamäe külas, kus raskeveokijuht sõitis libedusega teelt välja. Veoki roolis olnud mees viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall teatas ühest õnnetusest Sillamäel, kus Ranna tänaval libises päeva kella 14 paiku sõiduk vastu puud ja sai kriimustada. Inimesed viga ei saanud.

Ka Põhja prefektuuri ja Lääne prefektuuri pressiesindajate sõnul ei juhtunud neis piirkonnas inimkannatanutega õnnetusi.

Politsei soovitab: talverehvid olgu heas korras

Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel ütles, et arvestades ilmaolusid, soovitab politsei suverehvid talverehvide vastu vahetada aegsasti.

«Õige aeg rehvivahetusele mõtlema hakata on siis, kui õhutemperatuurid jäävad püsivalt viie soojakraadi juurde,» ütles Pähkel. «Rehvid tuleks enne külmakraade ära vahetada seetõttu, et temperatuuri langedes muutub suverehv jäigemaks, rehvimuster ei haaku enam asfaldikonarustega nii hästi kui suvel,» tõdes Pähkel.

Ta lisas, et rehvid peavad olema heas korras, vastasel korral on auto raskemini juhitav, pikeneb pidurdusteekond ning ka auto kütusekulu on suurem.

Pähkel rõhutas, et musta jää ja libeduse ohuga tuleb arvestada juba esimeste öökülmade korral ja lisas, et musta jää oht on kõige suurem sildadel ja metsavahelistel teedel ning seda eelkõige öötundidel ja varahommikuti. Libedust põhjustavad tema sõnul ka maha langenud märjad lehed, mida näiteks kõrvaltänavates nii kiiresti ära ei koristata.

Samas tõi Pähkel esile, et ka kõige parem talverehv ei hoia õnnetust ära, kui juht ise oma sõiduvõtteid teeoludele vastavalt ei korrigeeri.

«Talviste sõiduvõtete raudvarasse kuulub suurem pikivahe, järskudest ja hoogsatest manöövritest hoidumine ning teeoludele vastava sõidukiiruse valik,» tuletas Pähkel meelde.

Naastrehve on lubatud Eestis kasutada alates 15. oktoobrist kui 31. märtsini. Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist 1. märtsini.