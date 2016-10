«Ma ei saa seda lõplikult kinnitada, kuna ka mina ei tea seda,» kommenteeris Ainar Ruussaar väiteid tänase juhatuse koosoleku vahepeal. «Me koguneme jälle homme hommikul kell 9 programmi inimestega,» lisas ta.

Praegu käib ERRi 2017. aasta eelarve tegemine. «Eelarve tegemise aeg on alati selline, kus tahaks teha midagi uut ja jätta kõik vanamoodi või tuunida vana ja tuua selle kõrvale uut, aga nii nagu Postimehes, nii ka rahvusringhäälingus tuleb teha valikuid,» ütles Ruussaar.

Ruussaar tõdes, et hetkel ei oska ta öelda, millised saated kindlasti jäävad ja millised mitte. «See protsess on praegu käimas. Me tõstame raha ühest hunnikust teise, vaatame, mida saab odavamalt, mida kallimalt.» Juhatuse koosolekud jätkuvad homme ja ülehomme.

Küsimärgi all on olnud ka telesaate «Vabariigi kodanikud» tulevik, mille kauaaegne saatejuht Aarne Rannamäe sel sügisel meie seast lahkus. Üks mõte on, et saade kestab jõuludeni ja selle asemel tuleb järgmisel aastal uus arutelusaade, mida hakkaks juhtima Urmas Vaino, kuid kindel see siiani pole. Postimehe andmetel on kõne all olnud ka saate «Välisilm» tootmise lõpetamine.