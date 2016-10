- Riigikontrolli auditi lõpus on rahandusministeeriumi kommentaar, kus on kirjas, et RKASi üüri- ja korrashoiuteenuste hindade ja kokkuhoiuvõimaluste analüüs on vajalik, kuid selle tegevuse rakendatavuses ollakse kõhkleval seisukohal. Kas see analüüs tuleb teie hinnangul ette võtta või ei?

Kindlasti võtame analüüsi ette, kuid peame veel kaaluma, mida on täpselt võimalik analüüsida ja võrrelda. Keeruline on võrrelda RKASi teenuste hindu turuga olukorras, kus teenuste sisu, ulatus ja kvaliteet ei ole standardiseeritud, aga püüame anda ennast parima, et koostöös erialaliitudega seda teha.

- Kas teie olete ministrina RKASi tegevusega (ja selle tegevuse tõhususega) rahul?

Käesoleva aasta veebruaris formuleerisin RKASile omaniku ootused - märksõnadena esile tuues peab RKAS olema kinnisvarakeskkonna ja -teenuste kompetentsikeskus, kes pakub riigile optimaalsel viisil teenust. Riigi kinnisvara tervikportfelli vaadates, millest RKASi osa on täna alles neljandik, on kindlasti ruumi veelgi tõhusamaks tegutsemiseks ja mastaabisäästuks.

Tean, et RKAS ei istu käed rüpes oodates kogu kinnisvara nende majandamisele tulekut, vaid otsib aktiivselt lahendusi, kuidas riigile kvaliteeti mõistliku hinnaga pakkuda. Kindlasti ei tasu RKASile teha ülekohut, nagu oleks varade aeglane optimeerimine nende süü. Siin on põhjused palju laiemad.

- Kas teie hinnangul tuleks RKASi tegevuses midagi ümber vaadata? Kui jah, siis mis on kõige kriitilisemad kohad?

Kinnisvara kompetentsikeskuse mudeli rakendamine on jätkuvalt otstarbekas, mistõttu RKASi rollis radikaalsete muudatuste vajadust ma ei näe - keskenduma peab sellele, kuidas teha asju veelgi paremini, et tagada riigiasutuste ülesannete iseloomust lähtuv riigile tervikuna optimaalseim ja kõige kestlikum kinnisvaralahendus, sealhulgas nõustades riigiasutusi nende pinnavajaduse määratlemisel ja teenuste tellimisel arvestades riigiasutuste eelarvelisi võimalusi.

Kavatseme läbi viia RKASi tegevusvormi analüüsi, et jõuda selgele arusaamisele, kas äriühingu vorm pigem aitab kaasa või on takistuseks riigi kinnisvaraküsimuste lahendamiseks.

- Kas kavatsete ka valitsuses RKASi ja võimalike kokkuhoiukohtade küsimuse tõstatada?

Anname valitsusele veel sel aastal ülevaate tegevustest, mida me kavatseme teha kulude kokkuhoiuks. RKASi varadest ja kuludest on meil läbipaistev ülevaade. Palju keerulisem on seis selle kinnisvaraga, mida erinevad haldusalad ei ole tahtnud või suutnud veel üle anda.

Rahandusministeerium on kevadel ka selgitanud, miks riigiasutuste kinnisvarakulud kasvavad. Täpsemalt saab lugeda nende blogist.