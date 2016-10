«Pealtnägija»: Savisaar valetas garantiikirjade kohta

Üks garantiikirjadest on nimelt muu hulgas ka Savisaarele esitatud altkäemaksu võtmise kahtlustuse materjalide hulgas. Menetlust juhtiv riigiprokurör Steven Hristo Evestus kinnitas, et ühe garantiikirja leidis kapo läbiotsimise käigus 2015. aasta septembris Poska majast Savisaare kabineti kõrval asuvast ruumist.

Veel erakonna volikogu ees vähem kui kaks nädalat tagasi kinnitas Savisaar, et ei teadnud enne tänavust suve garantiikirjadest midagi, ja süüdistas endist peasekretäri Priit Toobalit nende omavolilises andmises.

Saatest selgus, et garantiikirjad allkirjastati advokaadibüroo Lextal ruumides.

Priit Toobal ise on keeldunud garantiikirjadest rääkima, kuigi ilmselt kõik meediaväljaanded on temalt seda korduvalt palunud. Toobal keeldus rääkimast ka «Pealtnägijale».

Saatuslike garantiikirjadeni, mis võivad nüüd Savisaarele lõplikuks komistuskiviks saada, on viinud Keskerakonna sageli kriitiline rahaline seis. Erakondade suurimad kulutused on seotud valimistega ja raha on alati vähe, seetõttu on kiusatus skeemitada ja varjatud raha kasutada alati suur.

Kevadel esitatud kahtlustuse järgi on Pettai aidanud Savisaarel toimetada parteile varjatud päritoluga raha. Kolmnurgas Pettai-Savisaar –Keskerakond liikusid suured summad, mis olid läbipaistmatud ja sassis.

Nii näiteks osales Pettai vägagi huvitavas ja ajakirjanduses palju lahatud kinnisvaratehingus, kus Keskerakonnale pärandatud maja müüdi Pettaile kordades kallimalt, kui see tegelikult väärt oli. Tartus Raadil asuva tagasihoidliku majakese tegelik turuväärtus oli 30 000 eurot, Pettai ostis selle Keskerakonnalt aga 250 000 euroga.

Pettai käest läbi käivad suured summad hakkasid huvitama ka maksuametit. Nii näiteks laenas Oliver Kruuda firma eraisik Paavo Pettaile üle 575 000 euro, kuid isegi siis, kui Kruudal endal raskused tekkisid, ei nõudnud ta seda raha tagasi. Maksuametit hakkas asi huvitama.

2014. aasta lõpus oli Keskerakonna rahaline seis ülimalt kriitiline, kuna järjest olid nii kohalikud valimised, europarlamendi valimised kui riigikogu valimised. Ja siis allkirjastas Toobal advokaadibüroo Lextal ruumides kurikuulsad garantiikirjad.

Garantiikirjad on erakordselt huvitavad selles mõttes, et need pole seotud võlgadega, mis on Keskerakonnal Midfieldi ees. Keskerakond garanteerib hoopis kõiki Midfield OÜ rahalisi kohustusi kolmandate isikute ees summas 270 000 ja 460 000 eurot.

Maksunõustaja ja riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu märkis saates, et selliseid - pealtnäha ilma mingi vastutagatisega garantiikirju – võiks anda vaid nõrgamõistuslik inimene. Ojasalu viitas sellega, et ilmselt oli Pettail ja Keskerakonnal garantiikirjadega seoses taas käsil mõni varjatud tehing ja tagamõte, ja Toobal ei saanud teha seda otsust ainuisikuliselt.

«Toobalit ma päris nõrgamõistuslikuks ei pea,» nentis Ojasalu. «Minu siseveendumus on, et kindlasti oli juhatuses veel inimesi, kes sellega seotud.»

Pärast Toobalit Keskerakonna peasekretäriks saanud Oudekki Loone märkis saates, et kui tänavu juulis saabus Midfieldi nõue garantiikirjad käiku lasta, siis tema ei teavitanud garantiikirjadest juhatust seetõttu, et kolmandatelt isikutelt ju nõuet ei tulnud. Loone jättis saates märkimata, et alles septembris sai ta Keskerakonna advokaadilt Paul Varulilt teada, et nõuet ei pruugi olla Midfieldil endal, vaid kolmandatel isikutel. Juulis, kui Midfieldi nõue saabus, ei saanud juurahariduseta Oudekki Loone sellest argumendist lähtuvalt nõuet õigustühiseks pidada. Seega ei saa õigeks lugeda ka tema väidet, et seepärast ei pidanud vajalikuks juhatust teavitada.

Pettai advokaadid kinnitasid «Pealtnägijale», et praeguseks on olemas ka kolmandate isikute nõue.

Tänaseks on Midfield OÜ maksnud ära nii enda kui Keskerakonna arbitraažitasu, et saaks alata menetlus arbitraažikohtus. Arbitraažitasu oli 22 000 eurot.