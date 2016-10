Otseülekanne: IRLi volikogu arutab presidendivalimisi ja poliitolukorda

IRLi volikogu koguneb Eesti Rahva Muuseumis pühapäeva keskpäeval, mil esmalt saab videotervituses sõna presidendivalimistel kandideerinud vandeadvokaat Allar Jõks. Seejärel peab kõne IRLi esimees, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervitusega esineb ka erakonna eurosaadik Tunne Kelam.

Kella 13 ajal algab arutelu, kus erakonna ministrid räägivad nii tehtust kui oma tuleva aasta plaanidest. Seejärel esinevad ettekandega revisjonikomisjoni esimees Erik Sandla ja peasekretär Kert Karus, kes annavad ülevaate erakonna majanduslikust olukorrast. Koosolek lõpeb orienteeruvalt kell 14.30.

IRLi esimehe Margus Tsahkna sõnul on pärast volikogu eelmist, varasuvel peetud koosolekut toimunud Eestis mitmeid olulisi muutusi. «Esiteks oleme saanud endale uue ja isamaaliste vaadetega presidendi – Kersti Kaljulaidi. Meil on põhjust üksteise seljale patsutada, sest ka meie poolt toetatud presidendikandidaat Allar Jõks tegi väga hea tulemuse. Me näitasime oma tugevust,» ütles ta erakonna teatel.

Teiseks on poliitikamaastik tema sõnul ärevil, sest kaks suuremat erakonda – Reformierakond ja Keskerakond – on sisevõitluses. See paneb IRLile tema sõnul Eesti arengu suunamisel veel suurema vastutuse. «Me lähtume oma tegevustes aasta alguses sõnastatud Isamaa 2.0 põhimõtetest. Eesti majandus on vaja käima tõmmata ning selleks ei piisa enam peenhäälestusest,» lisas Tsahkna.