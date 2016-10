Kalastama läinud mees jäi kadunuks

Eile kell 14.41 sai merevalvekeskus teate, et Saaremaal Laheküla küla lähedal on kaduma jäänud hommikul merele läinud kalamees. Kell 14.45 saadi täiendav teave, et Vätta poolsaare lähedal on merel kummuli Kasse paat, kuid inimest paadi juures näha ei olnud, selgitas Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Ruth Vilusaar.

Juhtumile reageerisid Kuressaare politseijaoskonna merepäästjad, päästjad ja Pihtla vabatahtlikud. Päästjad ja vabatahtlikud leidsid Tirbi nina rannast kadunud mehe mütsi ja saapad. Kella 16 paiku liitus otsingutega ka PPA kopter. Otsingud lõpetati kell 18, meest leida ei õnnestunud.

Kuressaare politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Tanel Nuudi sõnul võis esialgsetel andmetel õnnetuse juhtumisele mõju avaldada lainetus, mis võrkude kontrollimise ajal paadi ümber lükkas. «Hetkel on keeruline õnnetuse täpset põhjust öelda, aga sellele vaatamata, panen siinkohal siiski kõikidele südamele, et merele minnes oleks tagatud inimeste turvalisus ja tehtud kõik endast olenev, et õnnetusi vältida,» lisas Nuut.

Täna jätkatakse otsingutega paadi leiukoha piirkonnas kaldavaatluse ja tuukrite abiga. Otsingutega on liitunud kohalikud inimesed.