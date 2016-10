Rootsi endine peaminister Carl Bildt ütles auhinnatseremoonial peetud kõnes, et Ilves tegi oma ametiaastate jooksul Eesti – ja sellega koos kogu piirkonna – olulisemaks maailma liidrite silmis, kes vastasel korral ei oleks huvitunud ei Eestist ega regioonist laiemalt. Economisti toimetaja Edward Lucase sõnul tõi Ilves Eesti maailmakaardile, mis Eesti-suuruse riigi jaoks ei ole ainult rahvusliku tuntuse, vaid ka julgeoleku küsimus, teatas Ilvese büroo.

Ilves ütles tänukõnes, et vabadus ja demokraatia, mida läänemaailm on pidanud endastmõistevataks, on sattunud ohtu. Selle põhjuseks on tema sõnul nii välised ebademokraatlikud jõud kui ka demokraatliku maailma enda tegematajätmised.

Ilves märkis, et isegi need riigid, kel on ajalooline kogemus, mida tähendab olla jäetud vabadusepüüdlustes üksi ja kaitseta, ei näita alati valmisolekut aidata neid, kes praegu vabadust taotlevad. «Kui me hoiame kõrvale vastutusest vabadust kaitsta, siis võime me vabaduse kaotada. Vabaduse, mille edasi andmine järgmisele põlvkonnale on meie kohus,» ütles ta.

Casimir Pulaski fond annab Vabaduse Rüütli auhinda kord aastas silmapaistvate teenete eest vabaduse, õiguse ja demokraatia eest seismisel.