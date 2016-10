Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Urmas Glase kinnitas, et saab juhtumi kohta täna öelda vaid seda, et eeluurimine kestab jätkuvalt.

Postimehe poole pöördunud naine kirjeldas olukorda järgnevalt: «Sooritasin vasakpööret ja olles veendunud, et paremalt kedagi ei tule, sest nähtavus oli väga hea, andsin teed seda ületada soovinud isikule, kes ikkagi ei läinud üle tee.» Sama juttu on ta rääkinud ka politseile. «Samal hetkel märkasin silmanurgast, et pooleldi minu külje peale on peatunud tumepunane auto. Signaali ei lastud, hiljem selgus, et signaal tal ei töötanud,» jätkas naisterahvas. Kokkupõrget ei toimunud, autod kriimustada ei saanud. Naisterahvas sõitis edasi.

«Järgmisel ristil kihutas ta minust mööda jalakäijate rajale pool viltu, kargas välja ja alustas verbaalset ründamist, mis lõppes rusikalöögiga vastu huult,» ütles anonüümsust palunud ohver, kelle sõnul tulid autost välja nii juht kui ka veel üks noormees. Mehed rebisid naise auto ukse pärani lahti. Autol oli automaatlukustus maha võetud ning naine ei jõudnud ise uksi lukustada.

«Ta karjus mu peale äärmiselt vihaselt, et kas ma tahan teda tappa,» kirjeldas naine. «Kasutati väga ebatsensuurseid väljendeid, mida minu suunas pole varem adresseeritud. Ta oli meeletult raevunud ja tal oli metsik pilk silmis. Ma ütlesin, et rahunege maha, miks te nii kiiresti sõitsite, ma pidin ju teed andma. Ma ei rääkinud rohkem, sest ma kartsin. Peale löögi saamist hakkasin nutma, panin ohutuled peale, sõitsin üle ristmiku ja helistasin politseisse.» Rusikalöök tabas huult, sest ohver jõudis pea eest ära tõmmata.

Postimehega võttis aga ühendust ka väidetav liiklusraevutseja, kes enda sõnul sõimas asja eest roolis olnud naisterahvast, kuid löömist mees eitas. «Ma sõidan nii vana autoga, et ma ei ületa mitte mingil juhul kiirust. Naisterahvas keeras mulle väga nahaalselt ette. Tema oli liiklusrikkuja. Ma sõitsin tema auto ette ja peatasin kinni, kuna mul signaal ei töötanud, ma ei saanud talle märku anda. Ma avasin ukse, mingit löömist ei toimunud,» selgitas meesterahvas, kes soovis anonüümseks jääda. «Näitasin naisterahvale, kus asub suunatulekang. Ilmselgelt ta ei tea, kus see asub. Rusikaga näkku on absurdne jutt.»

Naine märkis, et sõidab iga päev autoga juba 15 aastat, tal ei ole seni ühtegi intsidenti olnud, isegi mitte ühtegi parkimistrahvi polevat ta saanud.

Tartu linna kinnitusel ei ole selles piirkonnas kaamerat. Politsei pidas tol korral 26-aastase mehe vägivallatsemises kahtlustatavana 48 tunniks kinni.

Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist. Kohus võib süüdimõistmisel sellise teo eest karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.