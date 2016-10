Eestit külastanud Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu sõnul on Türgi valmis rajama Eestisse mošee, kui Eesti võimud sellega nõus on. Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» ütles peaminister Taavi Rõivas täna, et palvemaja rajamiseks ei pea Eestis valitsuselt või riigilt luba küsima.

«Ta ei ole öelnud, et nad seda kavatsevad või tahavad ehitada, pigem oli see tingimuslik, et juhul kui kohalik moslemi kogukond seda plaanib ehitama hakata, siis nad on valmis toetama,» täpsustas Rõivas.

Rõivase sõnul on Eestis väga väike moslemi kogukond ning palvemaja on neil Keevise tänaval olemas. «Ma ei ole teadlik, et nad kavatseks väga suurejooneliselt seda laiendada või suurendada,» sõnas ta.

Rõivas lisas, et kohalik omavalitsus räägib sel teemal kaasa, sest tegu on planeeringulise küsimusega. «Aga see küsimus on väga-väga hüpoteetiline.»

Çavuşoğlu rääkis eile välisministeeriumis peetud loengu ajal, et tema sõnul peaksid mõõduka islamismi esindajad olema aktiivsed oma sõnumi edastamisel, kuna vastasel juhul jäävad inimesed rohkem äärmusliku voolu esindajate meelevalda.

«Kui eestlased on nõus, siis ehitaksime suurima heameelega mošee siia Tallinna või mujale. Toetaksime seda heameelega,» ütles minister.