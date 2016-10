Rõivas hädaolukorra varudest: ei maksa seda väga dramaatiliselt võtta

«Ei alga kindlasti Eestis sõda,» kinnitas Rõivas. «Need sõdurid on ja tulevad siia selleks, et selles veelgi rohkem kindel olla,» kommenteeris ta uudist NATO liitlassõdurite lisandumisest.

Rõivase sõnul tõstavad liitlassõdurid turvatunnet samamoodi, nagu seda teeb ka Eesti oma kaitseväe võime tõstmine. «Pean otsust, et eraldasime liitlaste kohalolekuks sedavõrd suured investeeringud ja summad viimase aasta kõige olulisemaks otsuseks,» sõnas ta.

«See ei tulnud päris niisama, et Eesti kaitse-eelarve on ligi 2,2 protsenti SKPst, selle taga on väga põhjalik töö ja ka see ei tulnud päris niisama, et liitlased sedavõrd suure üksusega Eestisse tulevad ja saadavad selge signaali, et Eesti kaitsmine on ka Briti ja kogu NATO kaitsmine,» rääkis Rõivas.

Kriisi ärahoidmiseks tuleb kriisiks valmis olla

Saatejuht Arp Müller märkis, et siiski tekib küsimus, kas inimesed peaksid koju varuma tikke, küünlaid ja veekanistreid.

Rõivas ütles, et kriiside ärahoidmise kõige kindlam viis on kriisideks valmisolek. «See mõjub kindlasti ennetusena ja aitab ka võimalikke kriise kiiresti ja otsustavalt lahendada, kui tõesti ollakse erinevateks asjadeks valmis, ka nendeks, mille juhtumise tõenäosus pole väga suur,» ütles Rõivas.

«Just see, et oleme valmis ja tugevad, annab signaali väljapoole, et pole mõtet meie peal jõudu proovida, et oleme osa NATOst, Euroopa Liidust ja demonstreerime seda väga veenvalt.»

Rõivas tõdes, et tal pole endal kodus nädala vee- ega toiduvaru olemas ning rõhutas, et selliseid soovitusi tuleks võtta rahulikult.

«Võtame asja mõistlikult»

«Ma arvan, et Tallinna südalinnas elades ei pea valmistuma selleks, et nädal aega kaupa kätte ei saa, võtame asja mõistlikult,» ütles Rõivas. «Elementaarsed asjad nagu taskulamp või tikud on meil kõigil kodus olemas ja saame hakkama ka sellises olukorras, kui elekter peaks ära minema.»

Rõivase sõnul oskavad inimesed oma kogemustele toetudes varusid soetada, et tulla toime juhul, kui näiteks lund on nii palju, et kodust välja ei pääse. «Selleks puhuks natuke toidukraami ja elementaarseid asju on alati põhjust varuda, aga see ei tähenda, et prognoosiksime ilmastiku olulist halvenemist.»

«Ei maksa seda väga dramaatiliselt võtta,» lisas Rõivas.