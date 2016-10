Kuri kloun jõudis Eestisse

Kurjad klounid, õigemini klounimaski ja -kostüümi kandvad huligaanid teevad oma pahategudega läänes võidukäiku. Võimalik, et läheneva halloween'i aegu muutuvad nad veelgi aktiivsemaks, seepärast võiksid meiegi inimesed valvel olla. Seda enam, et üks klounitamisjuhtum on juba Eestiski olemas.