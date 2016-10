Tsahkna ütles, et see ei ole katse taastada Isamaaliitu ega Res Publicat, vaid et see on tema ettepanek koonduda erakonnaks Isamaa, minna edasi järgmisse, loogilisse etappi ja kujundada tuleviku Eesti nägu läbi suurte otsuste, milleks erakond loodud oleme.

«See ei ole mitte tavaline märgimuutus, vaid meie sõnum sellest, et me oleme muutunud ja valmis otsustama. Tänane valitsus on muutumas seisaku mootoriks. Selline peenhäälestus peab lõppema – Isamaa, see tähendabki olla ise oma saatuse peremees ja teha ise oma saatuse üle julgeid otsuseid,» selgitas Tsahkna nime muutmise tagamaid.

Tsahkna kandis Eesti Rahva Muuseumis toimunud erakonna avatud volikogul ette Isamaa manifesti, kus tõdes, et Eesti on seisakus ning tunnistas ka IRLi osa selles.

Tsahkna: Eesti areng on seisakus

«Eesti ei vaja peenhäälestust, vaid taaskord tõsiseid otsuseid». Tsahkna tõdes et, seisaku tunnistamine ei ole viimaste aegade valitsustes vahelduva eduga osalenud IRL'i jaoks nõrkuse märk. «Olukorra tunnistamine on eeldus edasiminekuks. Me ei tohi niisama pealt vaadata ja selles seisakus vaikides osaleda, kuna see teeb meid kaasvastutajaks. Meie oleme valmis muutusteks, nüüd on küsimus, kas peenhäälestamise kursilt on valmis lahkuma ka teised,» tõdes Tsahkna volikogul.

Rääkides presidendivalimistest, avaldas Tsahkna tänu Allar Jõksile hea tulemuse eest presidendi valimistel ning andis samas mõista, et Eesti sai endale hea presidendi. Kersti on muutuste president, kes lööb Kadrioru aknad valla ning tuulutab kindlasti ruume värskete muutuste tuultega. «Soovin Kerstile jõudu oma visiooni elluviimisel. Meie oleme talle toeks, kuna see ühtib meie maailmavaate ja väärtustega,» sõnas Tsahkna.

Tsahkna sõnul näitasid presidendivalimised, et erakonnad, kes seni olnud vankumatult ühtsed, on selle ühtsuse minetanud.

Savisaare tondiga enam ei hirmuta

«Üks, mis kindel. Savisaare tondiga enam Eesti poliitikas ei hirmuta. Selle agoonia lõpetab järgmisel nädalal Jüri Ratas. See on suur muutus. Savisaare hirmu asemel hakkavad valimistulemusi otsustama erakondade väärtused ja programmilised seisukohad.»

Tsahkna märkis, et paraku oli ka Reformierakonna saatus presidendivalimistel üsna täbar. «Omavahel intrigeerides kutsuti esile peaaegu põhiseaduslik kriis.»

Reformierakond soovib edu

Reformierakonna liige Remo Holsmer tervitab IRLi tuge Reformierakonna plaanidele suuremast taristuehitisest, ettevõtete erastamisele, ambitsioonikale riigireformile ning «mis peamine - Eesti kindlamale kaitsele koos liitlastega. Kriitiline meel oma ja teiste tegemiste suhtes on Eestis alati oodatud.»

«Täna oli palju sellest suunatud üleskutsele IRLi reformida ja ehk ka nime muuta. Soovime selles oma valitsuspartnerile edu ning oleme valmis arutama uueneva IRLi ideid Eesti elu edendamiseks,» lisas Holmser.

Postimees avaldab Tsahkna kõne täies mahus:

Head aatekaaslased!

Tänane volikogu ei ole mitte tavaline sündmus.

Esiteks teeb selle eriliseks see, et oleme kogunenud siin, Eesti Rahva Muuseumis. See on Eesti järjepidevuse kants, kuhu on talletatud meie DNA, meie rahvuslik kood, et seda säilitada ja kõige kaasaegsemal kombel maailmale tutvustada.

Eriline on meie volikogu ka seetõttu, et täna olen ma teie ette asetanud Isamaa manifesti, mis on paljude Isamaa 2.0 töörühmade ja meie erakonna liikmete arutelude kontsentraat. See manifest võtab kokku meie erakonna DNA, selle, kust me tuleme ja kuhu me liigume. See manifest on sihiseade raamdokument, mille eesmärk on anda teatud hetke pildistus ka Eesti poliitilisele reaalsusele.

Reaalsus on see, et Eesti areng on seisakus ning siit väljumiseks on vaja lõpetada peenhäälestus. On vaja julgust langetada suuri, tulevikupõlvkondi mõjutavaid otsuseid. See manifest on tüvitekst, mis aitab meil ette valmistada järgmist erakonna Suurkogu programmitööd, andes selleks suuna ja tunnetuse.

Head sõbrad,

Minu ülevaade poliitilisest olukorrast ei saa olema kiidulaul valitsusele. Ei, see on aus vaade, mis paljudele ei pruugi meeldida, kuid ilma milleta ei ole meil võimalik edasi minna. Nii, nagu Eesti valitsemine peab astuma välja mugavustsoonist, peame ka meie tegema muutusi ja pingutama selle nimel, et Eesti elu tulevastele põlvedele paremaks luua. Peame ausalt välja ütlema tõe ning selle järgi ka käituma.

Armsad sõbrad, räägime siis poliitilisest olukorrast.

Näiliselt süütud presidendivalimised, nagu korduvalt varem on juhtunud, raputasid Eesti poliitikat üksjagu. Võiks öelda, et paljud probleemid, mis olid eelnevalt kaetud puudriga, said nüüd avalikkusele nähtavaks. Presidendivalimised näitasid, et kaks erakonda, mis on Eesti senises poliitikas olnud vankumatult ühtsed, on selle ühtsuse minetanud.

Keskerakonnas toimuv on tervikuna Eesti poliitikat paradigmaatiliselt muutev sündmus. Üks mis kindel - Savisaare-tondiga enam Eesti poliitikas ei hirmuta. See on üsna kurb, kuidas üks mees ei oska lavalt lahkuda, aga on üsna kindel, et selle agoonia lõpetab järgmisel nädal Jüri Ratas. Peame tunnistama, et tegu on suure muutusega. Primitiivse vastandamise aeg saab läbi ja Savisaare hirmu asemel hakkavad valimistulemusi otsustama erakondade väärtused ning programmilised seisukohad.

Ka meie koalitsioonipartneri Reformierakonna saatus presidendivalimistel oli üsnagi täbar. Intrigeerides omavahel, kutsuti peaaegu esile põhiseaduslik kriis.

Meie lähenemine oli aus ja see töötas. Me ei keerutanud, vassinud ega mänginud topeltmänge. Meie kandidaadivalik oli hea ja siinkohal tahan siiralt tänada Allar Jõksi, kes tegi suurepärase kampaania, tuues kogu presidendivalimiste lihtsakoeliseks planeeritud debatti põhimõttelise muutuse. Jõks ütles välja, et Eesti on seisakus ja meil on vaja julgeda otsustada selleks, et me ei kaotaks järjekordset kümnendit. Paljudele see väljaütlemine ei meeldinud, kuid see on tõsi.

Tänan meie meeskonda, riigikogu liikmeid ja valijamehi! Tänan ka Vabaerakonda, kellega olime Allari taga lõpuni koos.

Ma arvan, et Isamaa on rahul.

Eesti sai hea presidendi, Kersti Kaljulaidi, keda meile tutvustama ei pea kuna me teda juba aastaid tunneme. Kersti on muutuste president, kes lööb Kadrioru aknad valla ning tuulutab ruume värskete muutustetuultega. Meie president on kaasaegne, rahvuslikult mõtlev konservatiiv, kes on oma väljaütlemistes sõnastanud vajaduse muudatusteks. Soovin Kerstile jõudu oma visiooni elluviimisel, luban, et oleme selles toeks, kuna see ühtib meie maailmavaate ja väärtustega.

Isamaa manifest

IRL avaldas täna oma volikogul uue Isamaa manifesti, mille esimees Margus Tsahkna ette luges. Manifest võtab kokku erakonna sotsiaal-, kaitse- ja sisepoliitika seisukohad ning ka eestluse ja kultuuri küsimused.

Postimees avaldab manifesti täies mahus:

Meil on üks isamaa. See on täpselt selline, nagu me kõik koos oleme selle loonud, arendanud ja edasi kandnud. Meil on vaid üks tee – see on tulevik, pöördumatult vabadusele ja kõigi hakkamasaamisele suunatud. Eesti on avatud ja innovatiivne, uutele otsingutele valla riik. Kõigil on võimalus, kes tahab ja soovib. Eesti on kõigi võimaluste maa. See on meie isamaa.

Eestlased on alati tahtnud olla peremehed omal maal. See unistus on nüüd täitunud ja meil on oma riik. Me tahame, et me saaksime omal maal olla peremehed ka saja ja tuhande aasta pärast. Selleks peame ka käituma nagu muistsed peremehed. Nad olid vabad ja vastutustundlikud. Eesti Vabariik on rahvusriik, see tähendab, et eesti rahvas on Eesti riigi peremees.

Peremeheks olemine tähendab julgust ja tahet otsustada, tehtud otsused ellu viia ja vajadusel ka tehtud vigade eest vastutust kanda. Eesti on jõudnud olukorda, kus raskeid ja vajalikke otsuseid enam edasi lükata ei saa. Täna on Eestis seisak. Seisaku lõpetamiseks tuleb aga julgeda langetada otsuseid.

Peremeheks olemine tähendab vabadust. Vabadust elada selliselt, nagu me seda rahvana soovime. Vabadust rääkida eesti keeles, vabadust korraldada oma elu, teha tööd, kasvatada peret ja olla õnnelik. Vabadust mööda maailma reisida ja alati Eestisse tagasi tulla.

Peremeheks olemine tähendab vastutust. Vastutust oma pere, kogukonna ja riigi hoidmise eest. Vastutust nii enesega hakkasaamise kui nõrgemate hoidmise eest. Vastutust Eesti riigi, keele ja kultuuri kaitsmise eest. Kui peninukid on piiri taga, võtab peremees relva ja kaitseb oma peret. Tal on relv, laskemoon ja väljaõpe. Tal on ka ustavad sõbrad, kes tulevad appi.

Hea peremees on lahke. Hästi majandaval peremehel ei lõpe töö kunagi otsa. Kes tahavad meiega koos siin Eestis tööd teha ja Eestit arendada, on siia teretulnud. Kui aga peremees näeb, et külalisel on halvad kavatsused, ta ei austa häid kombeid ja kipub pereliikmetele kallale, viskab peremees ta oma kojast välja.

Kõigilt külalistelt eeldame, et nad järgivad reegleid, austavad meie kombeid ja tõekspidamisi ning käituvad viisakalt. Kelle juured on mujal, kuid soov siduda oma elu Eestiga, peavad austama meie kombeid. Siin, oma kodus, ei tohi meid muutuma sundida mitte keegi.

Iga küla peab oma vaesed ära toitma. Me hoolitseme oma inimeste eest, aga me ei salli logelejaid. Kes tahab abi saada, peab ka ise tahet näitama.

Rahva vähenemine Eestis on tõsiasi. Me usume vabadusse ja me ei taha piirata inimeste vaba tahet. Laste arv ja pere elukoht on iga inimese vaba valik. Kuid me tahame teha kõik selleks, et Eesti oleks maailma parim koht laste kasvatamiseks. Me soovime, et meie peredes oleks rohkem kui kaks last. Me julgeme unistada, et eestlasi oleks tulevikus kaks miljonit.

Madalrõhkkonna tingimustes lendab suitsupääsuke madalalt, et ennast ja peret ära toita. Innovatiivne suitsupääsuke ei pea olema madala lennuga, sest tema eesmärgid on enamad. Innovatiivne suitsupääsuke on Eesti uus rahvuslind. Isamaa annab talle tuule tiibadesse.

Eesti majanduspoliitika peab saama peremeeste majanduspoliitikaks. Sulased käivad ja paluvad, et neid tööle võetaks. Aga meie tulevik ei seisne odavas allhankes, vaid väärtuste loomises. Meie eesmärk on, et lisaks eestlastele töötaksid meie rahva püsimise ja õitsemise heaks veel vähemalt sama palju inimesi väljaspool Eestit. Eesti peremeeste ettevõtted peaksid üle maailma looma meile jõukust.

Meie ettevõtted on meie kangelased. Nad on targad ja tublid ja loovad väärtusi, et me saaksime oma riiki hoida ja arendada, oma vaesed ära toita ja oma vabadust kaitsta. Me hoolitseme oma kangelaste eest ja loodame, et nad oleksid konkurentidest alati tugevamad. Meie kangelased on ausad.

Isamaa on Eesti jaoks rasketel aegadel alati olemas olnud. Kolmel korral peaministrivastutust kandma asudes õigustasime me meile pandud ootusi, sest Eesti liikus suurte sammudega edasi. Sai vabaks, demokraatlikumaks ja sai rikkamaks.

Isamaa lugu on Eesti edu lugu, raskete otsuse ja oluliste reformide lugu. Raskete otsuste vilju lõikab aga väga tihti järgmine põlvkond. Erakonnale on need saavutused ikka kaasa toonud peaaegu et poliitilist hävingut. Meie erakond ongi raskete hetkede erakond. Erakond, mis ei sobi seisakusse. Erakond, kes elab vaid uut tulevikku luues.

Eestis on seisak. Seisakut ei saa lihvida ja peenhäälestada, seisakut saab ainult murda. Vastasel juhul maksavad järgmised põlved selle eest kallist lõivu. Need, kes on rahva poolt seatud otsustama, peavad selle vastutuse välja kandma, mitte klammerduma võimu külge. Sest siis me peenhäälestame oma rahva tuleviku olematuks.

Isamaa väärtused tuleb tegelikes poliitilistes otsustes tugevamalt maksma panna, sest see on Eesti rahva põhihuvides. Meie oleme valmis.

Kutsume üles meiega ühinema kõiki julgeid inimesi, kes on tüdinenud paigal tammumisest, kes julgevad tegelikke otsuseid langetada. Eestikeelne laulupidu tuleb ka 250 aasta pärast, seda me lubame. Ei vähemat.