«Mäletatavasti sai Isamaa ja ERSP liit 1995. aasta riigikogu valimistel kaheksa kohta 1992. aasta 29 asemel, sest nad ei suutnud muutuvate oludega kaasas käia,» ütles Loone.

«Ka täna ei ole Eesti inimeste esmane probleem mitte enese peremeheks kuulutamine, vaid see, kuidas majandust korraldada nii, et kõigil oleks hea elada.»

«Eesti iseseisvus ei saa olla suveräänse riigi programm, sest vaadake, me oleme juba 25 aastat iseseisvad,» märkis Loone. «Reformierakond ei võida neid mitte sellepärast, et nad Venemaad rohkem vihkaksid, vaid sellepärast, et lisaks Vene-skeptitsismile on Reformil ka mingi majandusprogramm – EKRE-l täpselt samamoodi.»

Loone lisas, et tähelepanuväärne on ka see, et perenaistest IRL'i uues manifestis ei räägita. «Ju on perenaise roll igal aastal laps sünnitada, et tallu tasuta tööjõudu saada – kust mujalt see kaks miljonit eestlast tuleb,» viitas Loone pühapäeval vastu võetud uuele IRL-i manifestile, kus on muuhulgas lause «Me julgeme unistada, et eestlasi oleks tulevikus kaks miljonit.»

«Arvan, et kui IRL majandusküsimustele iseseisvaid vastuseid ei leia, siis ükskõik kui palju peninukkidest rääkida, ei kõneta see Eesti inimesi sugugi," ütles Loone. «Tegelikult vajab Eesti sellist ühiskonda, kus ei ole peremehi ega sulaseid. Sellist ühiskonda, kus naabritega tehakse kaupa ja tunnistatakse, et ka neil on omad huvid ega peeta iga võõrast koerakoonlaseks, kükloobiks või vanapaganaks. Ühiskonda, kus keegi ei pea tegema tasuta tööd ja kus igaühel on võimalik omaenda õnne oma valitud viisil otsida, ilma, et mingi peremees kuskilt välja kargaks ja seda palehigis arvustama kukuks.»

IRL-i esimees Margus Tsahkna tegi pühapäeval toimuval volikogul erakonnakaaslastele ettepaneku tegutseda edaspidi Isamaana – ja seda mitte ainult nime poolest, vaid ka sisult. Tsahkna käis välja mõtte, et järgmisel erakonna suurkogul tuleks muuta nii partei sisu kui ka nime ja tegutseda edaspidi Isamaana.

Tsahkna sõnul ei ole nimemuutuse taga katse taastada Isamaaliitu ega Res Publicat – pigem on selle soov minna edasi järgmisse, loogilisse etappi ja kujundada tuleviku Eesti nägu. Seega ei ole tegu tavalise märgimuutusega, vaid pigem sõnum sellest, et IRL on muutunud ja valmis otsustama.