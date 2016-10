Politoloog Tsahkna ideest: mõnikord tuleb nimevahetus erakonnale kasuks

«Me teame, et Mõõdukatest sai Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja see on aidanud neil ennast paremini positsioneerida ja võib-olla ka siis tagasiminek Isamaa juurde on see, mis siis annab sellele erakonnale sellise enesekindluse, võib-olla ka mida on hädasti vaja, et poliitikas läbi lüüa ja siis olla kindel omas kohas ja omade mõtetega,» vahendas ERRi uudisteportaal politoloogi sõnu «Aktuaalsele kaamerale».

Res Publica nime kõrvalejätmist Pettai konfliktseks ei pea, sest erinevate koolkondade hõõrumised on möödanik ja selgem kuvand aitab erakonda tervikuna edasi.