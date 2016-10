Vargad viisid väikebussist õdede Ilveste hinnalised esinemisrõivad

«Klassikatähtedest» tuntud tšellomängija Silvia Ilves avastas reedel, 30. oktoobril sõidukile järele minnes, et sellesse on sisse murtud. «Igal pool vedelesid killud, tekitatud oli tõeline kaos,» ütles ta Postimehele.

Õed olid just minemas Laitse Graniitvillasse esinema.

Alles soetatud väikebuss Renault Trafic seisis Suur-Patarei tänava maa-aluses turvatud parklas Põhja-Tallinnas. Sõiduki tagumise ukse klaas oli puruks löödud ning muu seas oli varastatud suur kõlar, kosmeetikakohver ja kingapaar.

Õdede Ilveste Renault Trafic, kust vargus toime pandi. / Silvia Ilves

Varastatud esemetest kõige hinnalisemaks on aga eksklusiivsed Soomest tellitud jahirõivaste komplektid, mida õed esinemisel kandsid.

«Usun, et Eestis kellelgi teisel neid rõivaid ei ole ja ehk just tänu sellele leiame sissemurdjad,» märkis Ilves. «Saime need eritellimusel Soomest ja isegi kui mõnel jahimehel midagi sarnast on, siis vaevalt et nii väikeses suuruses.»

Sõidukist varastati kokku kuus riidekomplekti, mille koguväärtuseks on 12 000 eurot.

Mõned asjad jäid aga alles, muu hulgas elektriklaver, mis oli aknast välja tirimiseks ilmselt liiga suur. «Parklas tekitatud kaost nähes tundus, et keegi võis tulla ja neil jäi töö pooleli,» märkis Ilves.

Millal vargus täpselt toimus, pole veel teada. Sõiduki viis Ilves parklasse 27. oktoobri hilisõhtul ning vahepeal talle vargusest ei teatatud.

Parklasse pääsemiseks tuleb kõigepealt puldiga avada metallvärav ja seejärel veel üks uks. Eraldi töötajat seal ei ole, küll on üks turvakaamera. Parkla omanik on juhtunust teadlik ja tuleb Tallinnasse, et asjasse selgust saada.

«Ma ei kujuta üldse ette, mis seal juhtuda võis ja kuidas keegi ei märganud,» lisas Ilves.

Levivad aga jutud, et kunagi parklas töötanud ehitajad tegid uksi avavatest võtmetest koopiad ja on neid aastate jooksul kuritarvitanud.

Politsei alustas varguse uurimiseks menetlust.