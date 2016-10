Karilaid ennustab Ratasele kahekolmandikulist toetust

Karilaid pidas tõenäoliseks, et Savisaare toetajad, riigikogu liikmed Peeter Ernits, kelle seadis üles erakonna Tartumaa piirkond, Marika Tuus-Laul, kes lisati sama piirkonna kandidaadiks viimasel kandideerimispäeval reedel, ning Heimar Lenk, kelle pakkusid välja keskerakondlased Urmi Reinde ja Mart Ummelas, taandavad laupäevasel kongressil oma kandidatuuri.

«Nende toetuse kandepind on väga ahtakene. Kui sa tahad saada erakonna esimeheks, siis on mõistlik otsida endale kõigepealt 50 protsendi pluss ühe toetust, aga nad ei saa sellele ligilähedalegi,» ütles Karilaid, kelle hinnangul andsid Ernits, Tuus-Laul ja Lenk kandideerimiseks nõusoleku vaid seetõttu, et saada kongressil kümmekond minutit kõneaega, mida kasutada ühtede mustamiseks ja teiste kiitmiseks.

Keskerakonna aseesimees, eurosaadik Yana Toom kandideerib tema hinnangul selleks, et püüda Savisaare hääli. «Yana Toomil on lihtsalt pragmaatiline motiiv: olla pildil ja proovida libistada seda poliitilist jõudu, mis Edgar Savisaarel on, natuke ka endale. Pigem mõtleb ta järgmistele valimistele ja positsioneerib ennast toore jõuga Savisaare kõrvale,» leidis Karilaid.

Eelmisel, ligi aasta eest peetud kongressil pääses Toom erakonna juhatusse eelviimasena, saades 268 häält, samas kui näiteks Jüri Ratast toetas 571 delegaati. Karilaid arvas, et ka seekord ei ole Toomil kongressil suurt toetust ja pigem peab ta esimeheks kandideerides silmas valijaid, kes on toetanud Savisaart kohalikel valimistel.

Kuidas käitub kongressil aga Savisaar, kes reedel kirjutas sotsiaalmeedias, et on uhke, et Toom on valmis jätma koha Brüsselis ja võtma erakonna juhtimise raske töö enda peale, kuni ta ise on täielikult taastunud? «Seesugune poliitiline julgus kinnitab, et Eesti võibki lähiajal naispeaministri saada,» kirjutas Savisaar reede õhtul Facebookis, justkui viidates, et Toomil on esimeheks kandideerimiseks tema toetus.

Karilaid arvas, et Savisaar pole ka ise veel kindlalt otsustanud, mida kongressil teha. «Suure tõenäosusega võib ta pidada loobumiskõne ja anda võimaluse Yana Toomile, aga see ei muuda üldseisu. Kes erakonna hingeelu tunneb, näeb, et see on lihtsalt sümboolne žest, sest Jüri Ratasel on täna erakonna sees väga suur usaldus,» ütles ta ja lisas, et Ratast toetab erakonnast hinnanguliselt kaks kolmandikku.

Karilaidi sõnul peaksid Savisaar ja Toom mõtlema, kuidas usaldust hoida, Ratasega koostööd teha ja oma poliitilist jõudu ühendada, ning mitte välja mõtlema uusi nippe, kuidas Ratase teekonda raskendada.

«Paljud piirkonnad on öelnud, et Savisaarel on olnud Eesti poliitikas väga suur roll, ta on saanud tunnustust ja kiitust. Loodame, et ka ta ise on heatahtlik Ratase püüdluste suhtes saada erakonna esimeheks ja võtta see vastutus, see oleks riigimehelik,» rääkis Karilaid. «Kui Edgar Savisaar seda riigimehe teed, suuremeelsuse teed ei taha minna ja otsib võimalusi kaikaid kodaratesse loopida, siis see on kahjulik eelkõige talle endale ja tema toetajatele.»

Praegu keskendub nende kampaania Karilaidi sõnul liialt hirmutamisele, süüdistamisele ja ohvrikuvandi loomisele. «Nad üritavad kõikvõimalikul moel jätta muljet, et neile tehakse haiget, ja ohvripositsioonilt delegaate mõjutada, see on kogu nende kampaania võti, mitte see, kuidas Eesti elu paremaks muuta või Keskerakonna programmi ellu viima hakata. Nende agendas domineerib lõputu teiste süüdistamine, seal midagi uut ja värsket ei ole,» ütles Karilaid, kelle sõnul keskendub Ratas samal ajal kahele ülesandele: saavutada tuleva aasta kohalikel valimistel Tallinnas taas absoluutne enamus ning pääseda võimule ka riigis.

See, milliseks kujuneb Savisaare roll ja positsioon erakonnas pärast kongressi, sõltubki Karilaidi sõnul sellest, kuidas ta pärast hääletustulemuste teatavakstegemist käitub: kas ta on avatud koostööks või jätkab sajatamist. «Kõigil on võimalik veel maha rahuneda ja mõelda sellele, miks me erakonnas üldse oleme ja mida me tahame erakonnaga peale hakata,» ütles ta ning avaldas veendumust, et Ratas jätkab positiivse ja väärika kampaaniaga ega lähe kaasa hüsteeriaga, mida vastaspool üritab üles kütta.

Keskerakonna kongress koguneb sel laupäeval Paides, et valida erakonnale esimees, juhatus, aukohtu juht ja revisjonikomisjon ning vastu võtta põhikirjamuudatused.

Juhatuse 14 kohale kandideerib 32 keskerakondlast, nende seas juhatuse praegused liikmed Jaak Aab, Taavi Aas, Enn Eesmaa, Olga Ivanova, Kalev Kallo, Jaanus Karilaid, Mihhail Korb, Siret Kotka, Mihhail Kõlvart, Aadu Must, Mailis Reps, Erki Savisaar, Kadri Simson ja Yana Toom. Senisest juhatusest ei kandideeri esimeheks pürgivad Jüri Ratas ja Edgar Savisaar ning noortekogu esimees Urmo Saareoja – esimees ja noortekogu juht nagu ka erakonna volikogu esimees ja riigikogu fraktsiooni juht kuuluvad juhatusse ametikoha järgi.

Lisaks kandideerivad juhatusse Peeter Ernits, Helmut Hallemaa, Maria Jufereva, Raimond Kaljulaid, Malle Kobin, Heimar Lenk, Oliver Liidemann, Värner Lootsmann, Kristjan Mark, Tõnis Mölder, Anneli Ott, Eevi Paasmäe, Meelis Pai, Märt Sults, Aleksandr Širokov, Elmar-Johannes Truu, Marika Tuus-Laul ja Eha Võrk.

Erakorralisele kongressile oodatakse 1085 delegaati.